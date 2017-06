Desaparecen tres tablas del XVI del Monasterio de San Juan de Ortega en Burgos

Parte de un antiguo retablo que acompañaba la figura de San Juan Bautista ha desaparecido de la capilla de San Nicolás de Bari del Monasterio de San Juan de Ortega (Burgos), ha confirmado el exalcalde del municipio José Manuel Pérez.

En declaraciones a Efe, Pérez ha explicado que recientemente han notado la ausencia de estas tres tablas de madera tallada, que se encontraban guardadas en la Capilla de San Nicolás de Bari.

Se trata de tablas de un antiguo retablo, que acompañaba una gran figura de San Juan Bautista, de un metro de altura, aproximadamente, y que corresponderían al siglo XVI.

Cuentan con detalles del propio San Juan Bautista y, si bien su valor económico es indeterminado, destacan por su valor artístico, ha explicado Juan Álvarez Quevedo, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Burgos.

Perdida la pista

La desaparición se ha denunciado y efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil visitaron la pasada semana el Monasterio de San Juan de Ortega, a fin de recabar información.

Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, pues se desconoce el momento de la desaparición, al no haberse detectado ni desperfectos y puertas o ventanas forzadas. Álvarez Quevedo ha explicado que se había perdido la pista de estas tablas con motivo de las obras de restauración del Monasterio de San Juan de Ortega, cuando se cambiaron de lugar para su protección. Así, no no se sabe con certeza si las piezas quedaron guardadas en la Sala Capitular o en la Capilla de San Nicolás de Bari, pero ahora han desaparecido.

El Monasterio de San Juan de Ortega revive cada comienzo de la primavera el fenómeno de la luz equinoccial

La búsqueda de estas piezas de madera coincide con un nuevo susto vivido este fin de semana en el monasterio, a raíz de la caída de un rayo durante una fuerte tormenta de agua y granizo.

El rayó impactó sobre la espadaña de la iglesia, doblando la cruz que la corona, ha asegurado José Manuel Pérez, y provocando daños en los adornos de la misma, así como desprendimientos de piedra. El exalcalde de San Juan de Ortega ha asegurado que el rayo solo ha agravado los desprendimientos que se vienen detectando en la fachada de la iglesia desde hace varios años.

Uno de los hitos del Camino de Santiago

El Monasterio de San Juan de Ortega, Bien de Interés Cultural, es uno de los hitos del Camino de Santiago, pues nació sobre la base de un antiguo albergue de peregrinos. La iglesia data de los siglos XII y XIII, a partir de la cual se creó el edifico monacal, y se trata de un monumento que mezcla los estilos románico y gótico