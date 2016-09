Milagro sería que Rajoy hubiera salido investido presidente de esta vuelta al Congreso por el que dirán. «Yo creo que tiene más probabilidades de que lo embistan que de que lo invistan», me decía el miércoles un cargo del PP. Y como en el Congreso no se obró el prodigio han dejado de creer en los milagros. Hasta en el Servicio Territorial de Sanidad de Castilla y León. «O todos –incluido Mariano presidente– o ninguno». Ayer por la tarde anunciaba el Obispado de Palencia que se prohibía beber agua de la cripta de San Antolín. En medio de sus fiestas patronales y hoy viernes para dar al traste con la tradición.

Con un comunicado la Diócesis daba a conocer esta medida obligada por unos análisis realizados el pasado 29 de agosto. Milagro hubiera sido que ayer no hubiese amanecido septiembre. Y también que visto el panorama no tuviera España que volver en diciembre a las urnas. Terceras elecciones, que suenan a democracia bananera o a chiste. Porque uno no tiene nada claro que a la tercera vaya la vencida en nada.

Si el agua es milagrosa como cuenta la leyenda, bacteria arriba o batería abajo, hubiera surtido los mismos efecto contaminada que sin contaminar. Y esperemos sea algo momentáneo y puntual en las entrañas de la bella desconocida y el año que viene vuelvan los palentinos a renovar la tradición. Y si no pues habrá que instalar una depuradora en la cripta que lo mismo depure las aguas que los milagros.

Ocurre que cuando las aguas bajan bravas todo es imprevisible. Y Rajoy ya ha demostrado no ser San Pedro Regalado. Como aquella vez que el santo vallisoletano echó la capa por barca sobre el Duero en zona de mucho caudal y obró el milagro atravesando el río revuelto sin mayor problema.

Rajoy ha resultado no ser San Pedro Regalado. Ni Rivera el otro Pedro, apóstol, sin llave a las puertas del Cielo. O de un hipotético gobierno.