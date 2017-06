Esto mismo, y con sesiones de tortura, es lo que acaba de pedir desde la cárcel Leopoldo López. Y es lo que hago desde Castilla y León: denunciar. Y lo hago, porque el opositor venezolano, encarcelado por el régimen fascio-narco-comunista-populista de Venezuela, lleva años en chirona con el visto bueno de un castellano y leonés como José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, hablamos del mismo político con sonrisa escaneada: del falso leonés y ex presidente del Gobierno español que nos condujo a la debacle económica, que nos dejó frente al extremismo implantando la alianza de civilizaciones y la ley de memoria histórica, y que intentó liquidar la nación española dando alas al independentismo catalán.

Siendo estos hechos más evidentes que el agua, y convertido el castellano y leonés en el saxofonista oficial de Maduro para bodas y bautizos, no queda más remedio que denunciar esta inmoralidad y desvergüenza, aunque no sirva de nada. Y es que ser amigo íntimo de un sátrapa como Maduro, que ha asesinado a 76 jóvenes por manifestarse pidiendo libertad -el último de ellos a quemarropa como en las ejecuciones sumarias del castrismo-, resulta durísimo y de escaso recorrido. A pesar de ello, Rodríguez Zapatero, como si fuera un soldado durmiente del califato, jura lealtad al dictador traicionando las libertades ciudadanas.

Lo hace con tal empeño el falso leonés, que ayer mismo -oh noche mágica de San Juan- le reconocía el tirano en público los servicios prestados con estas palabras encendidas que suenan a medalla del Orinoco con derecho a jubilación económica: se trata, dijo textualmente Maduro, de un «hombre perseverante», y tan colaborador incansable por la causa revolucionaria que «nos ayuda todos los días en silencio». Ha investido a ZP como a un místico experto en degollinas. ¿En silencio? En abierto y sin farol teatral para que se enteren los venezolanos y el resto de gerifaltes del orbe. En este juego del dialogo represivo -tú callas y yo otorgo- los déspotas se vuelven paternalistas y le dan al lacayo una rayita de consolación.

Todo el mundo sabe en los 5 continentes que Zapatero no es más que el «mamporrero» de Maduro -así de hecho lo apodan-, que no es de fiar porque dejó a su partido en la bancarrota y a su país en la ruina, y porque no sólo se imagina las tonterías sino que encima las hace. Saben, además, que es el hombre de los sistemas caducos que ampara de forma compulsiva los populismos por una razón psicológica de alto interés comercial: si lanzas al ruedo a un tirano, puede que a alguno le guste y eso es más democrático para él que hacer vegetariano a un león. Y saben, como se demostró en la reciente reunión en Bolivia, que a Zapatero le gusta todo lo que le eche Maduro. Tiene las mismas tragaderas y estructuras de panel inflamable que la torre de May. Pues si lo saben, ¡denuncien!