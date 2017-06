Debate sobre el Estado de la Comunidad: el examen más difícil de Herrera

Con la experiencia de más de dieciséis años como presidente de la Junta de Castilla y León y las tablas en la tribuna de oradores de tres lustros largos al frente del Ejecutivo autonómico, además del paso previo por la Portavocía del Grupo Parlamentario Popular, Juan Vicente Herrera se enfrenta este miércoles al que quizá será su examen más difícil desde que se sentó en el Colegio de la Asunción en marzo de 2001. Como él mismo ha reconocido, cierto es que «todos los momentos son distintos», pero también que ahora «hay circunstancias, preocupaciones y alarmas que no se habían producido durante estos dieciséis años en los que he sido presidente de la Comunidad». «Es verdad que hay cuestiones que afectan a mi Gobierno y a alguna persona en la que he depositado toda mi confianza que no se han producido en otros momentos», asumió Herrera, reconociendo que «en la vida nada es plano, no hay encefalograma plano».

Detrás de esas palabras, la sombra de la presunta corrupción y el hecho de que Tomás Villanueva, exconsejero de Empleo, esté citado a declarar como investigado por dos causas abiertas en los juzgados de Valladolid. Por un lado, la llamada trama de las eólicas, que investiga el presunto pago y cobro de comisiones entre exaltos cargos de la Junta -con Rafael Delgado, exviceconsejero de Empleo a la cabeza- y empresarios por la adjudicación de parques con aerogeneradores, acusados de prevaricación, blanqueo de capitales, delito fiscal y tráfico de influencias. Por otro, el referido a la compra del edificio de Soluciones Empresariales, conocido como «Perla Negra», en Arroyo de la Encomienda.

Una citación como investigado a quien fuera el número dos de Herrera, siendo vicepresidente, que ha llevado a varios grupos de la oposición (PSOE y Podemos) a pedir incluso la «dimisión» del jefe del Gobierno regional. Una exigencia que seguro enarbolarán de nuevo en la que es una de las sesiones más importantes del año, en la que desde las bancadas contrarias al presidente cargarán con esta munición sus discursos.

«Confianza» en la Justicia

«Confianza» en la Justicia es lo que ha reclamado Herrera ante estos casos que empañan su gestión a mitad de un mandato que, además, ya comenzó con dificultades que ha ido logrando solventar en el nuevo escenario político más abierto. Y es que, por primera vez, tras la cita con las urnas de 2015, el PP había perdido la mayoría absoluta que había acompañado a Herrera en sus años previos. El acuerdo de investidura y de gobernabilidad con Ciudadanos permitió echar a andar la legislatura y, con entendimientos específicos en estos dos años, ha brindado ir sacando adelante las cuestiones principales de la Comunidad. Prueba de ello, los Presupuestos para 2017, que la pasada semana, con seis meses de retraso, fueron aprobados.

Un balón de oxígeno para el presidente de la Junta en un complicado momento, con los dos principales debates del año acumulados en unos días. Son las segundas Cuentas que, sin la mayoría absoluta en la Cámara, ha logrado sacar adelante su Gobierno.

Capacidad de diálogo

Esa capacidad de diálogo de su Ejecutivo y del PP será una de las bazas que intente jugar Herrera para defender a su equipo. En la balanza a favor, el alivio de la crisis. Después de años de ajustarse el cinturón, los Presupuestos de este año se estiran y crecen un 4,46%, hasta los 10.293 millones de euros. Es el primer repunte desde 2014 en unas Cuentas que, con este estirón, superan las cifras de 2011. También en clave económica, la marcha del paro. Con un 15,1% de población sin trabajo, según la última EPA (Encuesta de Población Activa), la cifra de personas sin empleo supera ligeramente los 165.000 y la meta de llegar el millón de ocupados en 2019 está al alcance de la mano si sigue la actual tendencia económica. Aunque el PIB (Producto Interior Bruto) frenó algo su evolución en el último trimestre, encadenó una nueva cifra en positivo (2,5%). Y las exportaciones, que el año pasado batieron un nuevo récord, éste van camino de pulverizarlo.

En clave social, una de las prioridades de Herrera, la valoración de la atención a la dependencia roza el sobresaliente y coloca a Castilla y León a la cabeza. Mismo puesto que en educación: los alumnos de la Comunidad se sitúan al nivel de Finlandia en Ciencias y Matemáticas, y a la cabeza de España en lectura.

El pacto alcanzado con todas las fuerzas políticas para la reindustrialización, otro de los «galones» de Herrera. Lo que sí está más atascado es otro de los temas capitales de la legislatura: la ordenación del territorio. A falta del último paso para completar el proceso iniciado en 2013 -el de los mapas de los servicios de la Comunidad en los pueblos-, este escalón está resultando más empinado y alto que el resto.