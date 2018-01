Tribunales El cuarto jugador de la Arandina despeja hoy incógnitas Declara ante la jueza instructora tras aparecer en un video antes de la presunta agresión, de la cual la denunciante le excluye

M. G.

Valladolid 25/01/2018 20:12h Actualizado: 26/01/2018 01:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este viernes declara en el Juzgado de Aranda de Duero (Burgos) un cuarto jugador de la Arandina por el caso de la presunta agresión sexual a una menor de 15 años. De acuerdo con la denuncia de la adolescente, esta persona no participó en los hechos y se fue antes de que ocurrieran. No obstante, su presencia en la casa de los investigados en esa misma tarde despertó muchas incógnitas que hoy tratarán de ser resuelta.

Nada se sabía de él hasta que apareció en un video musical que se analizó hace unas semanas en el Juzgado y que grabó la menor en casa de los tres jugadores de la Arandina a los que acusa de agredirla. La adolescente ha argumentado que no le citó en su denuncia porque no fue testigo ni actor y no sabía quien era. Ni él ni sus compañeros -en prisión provisional- habían mencionado su presencia en el lugar de los hechos. De ahí, la expectación que generó su imagen en pantalla.

Una vez que trascendió, el propio jugador, de 28 años y residente en Valladolid, pidió voluntariamente prestar testimonio ante la jueza instructora del caso, que, por su parte, ya había solicitado su identificación oficial a la Policía Nacional. La ronda de declaraciones se completa hoy con la de una amiga de la presunta víctima, también menor de edad, según informaron fuentes del caso.

Asimismo, hoy también tendrá lugar el acto de conciliación de dos de los jugadores investigados con el club por su despido, que consideran improcedente o nulo. Cabe recordar que la Arandina decidió la expulsión de los tres futbolistas señalados por la menor cuando se decretó su ingreso en prisión. El fin de la cita de este viernes será buscar una acuerdo económico para evitar que el asunto llegue a los tribunales.