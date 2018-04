Cultura Cuadrado Lomas: «Si la Junta me compra un cuadro, acepto el Premio» El pintor vallisoletano rechaza el Premio Castilla y León de las Artes por no contar con una dotación económica

El pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas, que fue galardonado esta semana con el Premio Castilla y León de las Artes y que, según publican hoy varios medios, renuncia al galardón por no tener dotación económica ha asegurado a Efe que si la Junta le compra un cuadro «se solucionará el problema».

Según ha detallado el pintor, la consejera de Cultural (María Josefa García Cirac) ha hablado con su hijo y le ha dicho que el premio revalorizará su obra pero, al respecto, Cuadrado Lomas ha subrayado: «Creo que ya soy suficientemente conocido para eso pero, como hay que buscar alguna solución, si la Junta me compra un cuadro lo acepto y lo solucionamos de esa manera, aunque me ha comentado mi hijo que la consejera no se atreve a llamarme».

Cuadrado Lomas (Valladolid, 1930), que es un referente en la escena pictórica de la segunda mitad del siglo XX, dueño de una obra conocida por una interpretación del paisaje castellano, ha recalcado que él nunca ha sido «de premios o reconocimientos».

«A mi no me gustan mucho los premios y tampoco soy pesetero, pero si hace cinco años daban dinero con esto no es lógico, ni justo, que ahora no lo den y creo que un premio sin remunerar no es un premio», ha concluido Cuadrado Lomas.