El cross popular del Bierzo responde burlón ante la amenaza de la SGAE de recibir una «incómoda» visita

A través de las redes sociales, cualquiera puede enterarse de todo con tan solo un clic. Y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no se queda ni mucho menos atrás. Recientemente, la institución ha mandado un comunicado a los organizadores del Circuito Popular de Cross del Bierzo para advertirles e informarles «amablemente» de que se habían percatado de que en este evento «se han realizado reproducciones de piezas musicales» y que se pusiesen en contacto con ellos lo más brevemente posible «para evitar visitas molestas durante la celebración del próximo evento del día 12 de febrero en Ponferrada», finaliza la carta de la SGAE.

«La verdad es que nos sorprendió, pero no le dimos mucha importancia y nos lo tomamos con humor», afirma Juan Carlos Abad, uno de los organizadores de la carrera popular. Tanto fue así que decidieron responder a la SGAE con otro comunicado en tono jocoso. En la contestación que mandaron los bercianos, comienzan corrigiendo a la institución por poner de manera errónea el nombre de la carrera, aludiendo a una frase cargada de humor, para luego referirse a la gran cantidad de gente que forma la sociedad: «Una pregunta… De tanta gente, ¿alguno no correrá crosses? Páseles nuestro contacto, que andamos flojos de inscripciones».

«Ramoncín, Bisbal y todo Operación Triunfo»

Aunque bien es cierto que no todo el comunicado está en clave de humor. Los organizadores explican en el escrito que de leyes«no entendemos mucho, pero cuando se lanza una acusación se aportan pruebas. Eso de lanzar piedras sin mirar no es muy profesional». Aun así, continúan con el ingenio y admiten que con las pocas personas que asisten al cross, no es una molestia «que venga usted, su mujer, Ramoncín, Bisbal y toda Operación Triunfo». Para finalizar, aseguran que continuarán con el evento y si no hay música «tocamos las palmas, las castañuelas o lo que haga falta».

«Nosotros tenemos nuestros trabajos, el cross lo hacemos como algo que nos gusta y sin ánimo de lucro. Nos pilló por sorpresa que llegase a algo tan pequeño y eso, nos lo tomamos con humor»

«Nosotros tenemos nuestros trabajos, el cross lo hacemos como algo que nos gusta y sin ánimo de lucro. Nos pilló por sorpresa que llegase a algo tan pequeño y eso, nos lo tomamos con humor y que la gente se echase unas risas, sin tener ni idea de que iba a tener tal repercusión», admite Abad, que afirma que seguirán adelante con ello, asesorándose en esta semana para tratar de no infringir la ley o incluso con algún grupo «que se ha ofrecido de forma gratuita a partir de esta anécdota».

Por ahora, a pesar de todo el apoyo que han recibido, no se ha notado un aumento de inscripciones, pero todavía queda una semana «y es cuando más gente se apunta al cross, así que seguro que llegamos a los 100 o 150 participantes».