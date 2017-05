«Creo que es necesario el cambio. La ciudadanía de Ávila nos lo pide»

Vicepresidente de la Diputación de Ávila y alcalde de Tiñosillos desde 1999, Carlos García (Ávila, 1975) se sitúa al frente de una de las candidaturas que este viernes medirán sus fuerzas en las primarias del PP de Ávila para tomar el relevo del veterano Antolín Sanz. «Regeneración», la palabra más repetida para definir su proyecto, en el que, deja claro, «no sobra absolutamente nadie», pues es «participativo y de integración». «Este congreso no tiene que ser ni de vencedores ni de vencidos. Es un procedimiento interno en el que dos proyectos defienden el mismo objetivo», subraya.

-¿Por qué decidió presentarse?

-Es una ilusión que tengo por defender los intereses de los abulenses y, sobre todo, por presentar un proyecto de regeneración y de renovación, en el que el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la cercanía e la ilusión sean las herramientas y principales avales. Un proyecto transparente y participativo, en el que la opinión y la voz de los afiliados sea posible. Creo que es necesario el cambio. La ciudadanía de Ávila nos pide un cambio que sea real, efectivo.

-Habrá primarias. ¿Es una muestra de que el PP está dividido en Ávila?

-Creo que no. El PP de Ávila está más vivo que nunca. Los afiliados van a tener una oportunidad única para elegir libremente entre dos proyectos muy diferentes. No significa que haya dos bandos, que el PP esté dividido, sino que hay dos proyectos diferentes que coinciden con el mismo objetivo, que es defender la forma de vida y los intereses de los abulenses desde el PP.

-¿Ha sido imposible una lista conjunta?

-No es que haya sido imposible, sino que no ha sido posible cuando tenemos dos proyectos totalmente antagónicos: uno apuesta por un continuismo, por una transición que no sabemos a qué se refiere. Yo creo que Ávila necesita una renovación. Entiendo que hay una gran parte de la ciudadanía abulense convencida de que Ávila sí puede cambiar, ser la provincia que soñamos, con más crecimiento económico, que genere más empleo y mayores oportunidades; trabajando desde una política madura y constructiva, sobre todo, desde la reivindicación contra el conformismo, una política que sume y que no reste, que transforme las realidades.

-¿Se puede hablar de candidato crítico y oficial?

-Yo diría que no. El partido ha mostrado siempre su imparcialidad. Ningún candidato estamos haciendo daño al partido. Todo lo contrario, nos presentamos porque tenemos una idea y una lectura diferente de lo que realmente nos pide la ciudadanía abulense.

-¿Se siente respaldado por la dirección regional?

-Públicamente no he oído lo contrario. Cualquier candidatura que se presente, no solamente en Ávila. Ésa es la pluralidad y participación activa que necesitan los partidos. Creo que la imposición que se venía mostrando era bastante menos democrático. Ahora votan libremente los afiliados.

-Es vicepresidente de la Diputación, en la que José Manuel Sánchez Cabrera es el presidente, tras imponerse al candidato oficial. ¿Puede ser una pista del apoyo en las primarias?

-No. Son cosas totalmente diferentes.

-¿Y ahora quién es más candidato: usted o Sánchez Cabrera? ¿Está detrás de su candidatura?

-Yo no diría ni que está ni detrás ni delante. El señor Cabrera es un afiliado al igual que otro. Y para Carlos García merece el mismo respeto un afiliado de base que un diputado nacional, un senador o un diputado provincial.

-¿Qué resultado espera?

-Como no puede ser de otra manera, un apoyo mayoritario, y por eso estamos trabajando. Serán los afiliados los que se pronuncien. Veo bastante prematuro pronunciarse sobre quién va a ganar. Carlos García da este paso de presentarse convencido de que tiene apoyos en toda la provincia y con máximo respeto al otro candidato.

-¿Qué aporta su proyecto?

-Es un proyecto con una gran tarea que parte de una renovación y regeneración. Si no somos capaces de captar la problemática que nos trasladan nuestros vecinos, conocer sus problemas, por mucho que trabajemos, jamás seremos capaces de intentar solucionarlos. Es el objetivo claro, defender sus intereses. Ningún afiliado y ningún abulense se tiene que sentir alejado de la capital. También es muy importante la participación activa. El compromiso indiscutible de defender los principios y valores del PP en Ávila y de defender el amor que los abulense tenemos por esta tierra. Este Congreso no tiene ni debe de ser otra oportunidad perdida. Creo que defendiendo nuestras ideas, nuestros valores, trabajando y apostando por esa convicción para que la renovación trascienda por encima del discurso y de las palabras y sea una realidad.

-El relevo se producirá tras muchos años de mandato de Antolín Sanz. ¿Será difícil el cambio?

-A nadie se le puede escapar que los buenos resultados que siempre ha tenido el PP de Ávila se deben mucho a Antolín Sanz. Ha sido una persona que ha trabajado más que nadie por defender esta provincia. Una persona que ha dado casi media vida a trabajar por un partido, defender unos intereses... como mínimo se tiene que llevar un agradecimiento.