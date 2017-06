Rey cree «oportuno y obligado» regular sobre la diversidad de género

El consejero de Educación, Fernando Rey, defendió ayer la necesidad de regular para evitar situaciones de discriminación por identidad de género en los centros educativos de la Comunidad. El departamento de Rey, junto con el de Sanidad, es el más afectado por el proyecto de ley de igualdad social, de la diversidad sexual y de género que impulsa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y al que cuatro asociaciones católicas de la Comunidad han realizado una serie de aportaciones mediante la presentación de un documento en el registro de las Cortes de Castilla y León. Escuelas Católicas, el Foro de la Familia, el centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Valladolid y la Fundación Libertad y Principios muestran en el citado texto, como ayer recogió ABC, su temor a que la Consejería incorpore la ideología de género en los currículos educativos.

Seis casos

Rey reconoció que en Castilla y León se han detectado media docena de casos de menores de edad en los que se dan situaciones en las que su sexo fisiológico no coincide con su sentir. «Aunque sean pocos, eso no quiere decir que no sea un asunto importante», señaló el consejero, ya que «estos niños normalmente están sometidos a situaciones de acoso y uno de sus derechos es que garanticemos que no sufren discriminación alguna». El consejero de Educación recordó, además, que aunque en el artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad y no discriminación no aparece la identidad de género, el Tribunal Constitucional «sí considera que es una de las causas de discriminación que también debemos entender en este artículo». Por ello consideró «oportuno y obligatorio» que se regule en esta materia y evitar esas situaciones, para las que «la norma establecerá un protocolo específico».

«Todas las aportaciones son válidas

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aseguró que se va a atender y escuchar a las cuatro asociaciones católicas. «Todas las aportaciones son válidas», señaló. García recordó en este punto que su departamento trabaja sobre el documento que entregaron hace meses los colectivos Lgtbi con el objetivo de que Castilla y León tenga una ley sobre la diversidad sexual antes de que finalice el año.

Recordó, además, que Castilla y León es una de las cuatro comunidades españolas que aún no dispone de una ley «que defiende la no discriminación y la igualdad de sexos», por lo que destacó el oportunismo de la iniciativa legislativa, para la que se propiciará el diálogo y que se enriquecerá con todas las aportaciones. Entre las valoraciones recogidas por las cuatro asociaciones católicas se señala que existe «una evidente diferencia entre evitar la discriminación de determinados colectivos en el ámbito escolar y tratar de imponer un tipo de educación afectivo-sexual, carente de fundamento científico que puede no ser compartida socialmente». Se refieren, en este aspecto, a la llamada «ideología de género», entendida como «una corriente de pensamiento en la que no existiría lo masculino ni lo femenino, sino que cada persona construye su orientación afectivo sexual sin necesidad de que exista una base natural previa».