«El consumidor, al principio, no está preparado para los grandes vinos»

Las bodegas deben acercarse a los más jóvenes como futuros consumidores de los vinos de Castilla y León. Esta es una de las coclusiones a las que llegaron los cuatro bodegueros a las que llegaron en el curso del vino de la Unversidad Europea Miguel de Cervantes en su sexta edición. En el marco de la mesa redonda «Enólogos y bodegueros jóvenes: A la búsqueda de un vino para 'millennials'».

Durante la mesa redonda, que moderó José Luis Martín, delegado de ABC en Castilla y León, se produjo una aproximación hacia la importancia que ha de tomar en el mundo del vino las opiniones que susciten en los más jóvenes los diferentes caldos, puesto que son los futuros consumidores de uno de los productos de referencia de las tierras castellano leonesas. Sobre ese punto, Pedro Ruiz, de Pago de Carraovejas, aseguró que: «El mundo del vino tiene en este momento más relevancia que hace unos años» en lo que respecta al gasto en vino, aseguró que «sí que es verdad que nos gastamos menos pero lo hacemos de una manera más racional». Entre los 'millennials', en ese sentido, subrayó que hay algo que es muy importante: «Les importa no solo en España, sino en el resto del mundo, la importancia que tiene la experiencia» a lo que añadió que «debemos escuchar al cliente porque durante muchos años hemos contado lo que queríamos contar y no hemos escuchado al cliente». También alegó que «queremos un buen vino, pero necesitamos hacer más sencilla la comunicación».

Martina Prieto Pariente, de Bodega José Pariente en respuesta a Ruiz, hizo hincapié en la importancia que tiene «segmentar el mercado porque hay interesados en vinos con cierta cultura y también hay grandes consumidores de vino que quizá no la tengan». Añadió que, al vivir en Castilla y León «estamos acostumbrados a vivir en ciudades en las que es habitual ver a jóvenes consumiendo vino, pero por desgracia no ocurre lo mismo en otras partes de España» también, añadió que, para que se consuma más vino, debemos «acostumbrar al paladar a los sabores como le ocurre a los niños cuando comienzan a saborear la comida» porque «el consumidor, al principio, no está preparado para los grandes vinos».

Belén Sanz, de Dehesa de los Canónigos, añadía al debate que «no hay que hablar con tecnicismos sobre el vino» y que «es importante educarse en el vino desde pequeños» haciendo así una alegoría a la cultura del vino.«El conocimiento de este mundo nos hace saber cada vez más del producto» aseguró, añadiendo que «tenemos que falicitar el saber qué hacer con lo que nos gusta».

Por su parte, Alberto García, de Mauro, decía que «es importante que nos planteemos preguntas tales como ¿para qué hacemos vino?¿por qué lo hacemos?¿de qué recursos dispongo?» a lo que añadió que «no podemos perder la identidad» porque «detrás del vino hay historias, personas. Vincula a la persona al mundo agrario» ya que «cultura milenaria que se une también a la moda». En relación a los 'millennians' dijo que «creo que estos valores pueden ayudar al público más joven a apreciar el vino».

La mesa redonda concluyó con preguntas de gente del público. Uno de los asistentes preguntó que por qué no se buscaba una mezcla del vino con alguna sustancia, como por ejemplo ocurre con la cerveza con limón, para hacerlo más atractivo. Martina Prieto contestó de manera rotunda que «entonces no hablaríamos de vino, hablaríamos de una bebida que contiene algo de vino». Ruiz añadió que «nos obsesiona embotellar el paisaje en el que producimos».

Las jornadas continuarán durante el martes y el miércoles de esta semana.