El Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por Montserrat y Gago

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por las defensas de la autora confesa de la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, y la ex policía local, Raquel Gago, amiga íntima de Triana, la tercera condenada por el asesinato, cuyo recurso tampoco prosperó.

Entiende el Constitucional que no se da ninguna circunstancia que debe modificar el veredicto de culpabilidad y las condenas impuestas a ambas, de 22 y 14 años de prisión, respectivamente. El despacho Torres&Oliva, que asumió hace meses la representación de Raquel Gago emitió esta tarde un comunicado en el que señalan que Gago y su familia conocieron hoy la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir a trámite su recurso de amparo por considerar que su queja carece de trascendencia constitucional.

Raquel Gago, añaden, acata, como no puede ser de otra manera, la decisión del Tribunal Constitucional «y mantiene su fe en la justicia, pero sigue defendiendo su inocencia, que sostendrá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos». La ex policía local, señalan, no quiere perder la confianza en los tribunales españoles, pero sigue creyendo que su condena se debe a «severos errores y a una grave vulneración en sus derechos como justiciable». Precisamente por eso, concluyen, acudirá a Estrasburgo, «para hacer valer lo que los tribunales españoles consideran intrascendente».

Por su parte, la letrada Beatriz Llamas, que representó a la hija de Isabel Carrasco en el juicio, señaló al respecto que consideraba que no tenía visos de prosperar el recurso de amparo, dado que «se cumplió con la protección de las acusadas y no se vulneró ninguno de sus derechos». El Supremo, recordó «ha confirmado que cada una en era culpable en un grado y se ha hecho justicia en un proceso largo y complejo».