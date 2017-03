El Consejo de la Juventud despide a una técnico por faltar un día para acudir a unas jornadas

Una jornada en la Universidad de Valladolid sobre el necesario programa europeo de garantía juvenil para el necesario y ansiado acceso al empleo de los jóvenes al mercado de trabajo ha terminado con el despido de una de las técnicos del Consejo de la Juventud de Castilla y León especialista precisamente en el asesoramiento de los afectados. Los motivos de la ruptura del contrato de una trabajadora que llevaba más de dos años en un órgano son algo chocantes. Según la carta firmada por el presidente de la Comisión Permanente del consejo, el sindicalista de UGT Roberto Carlos López -que también participó en las jornadas celebradas el pasado 23 de febrero- , se acusa a la empleada de «transgredir la buena fe contractual» y «abuso de confianza en el desempeño del trabajo» al ausentarse del mismo «tras pedir un día de asuntos propios que no fue otorgado» y que la trabajadora asegura que solicitó hace más de un mes y que dio por hecho que estaba concedido porque no recibió ninguna comunicación en la que se lo negaran. En la misiva que recibió ayer «por sorpresa» la técnica Sara Herrero y a la que ha tenido acceso ABC se señala también que habría «desatendido reiteradamente la orden de su coordinadora de ponerse en contacto de inmediato con el presidente del Consejo de Juventud de Castilla y León -el mencionado sindicalista-.

Menos claro quedan en la carta otros aspectos que, al parecer, serían la clave del cese de contrato, que pasaría por el malestar del presidente -y posiblemente de otros miembros- por que la técnica, formada para asesorar en el programa de Garantía Juvenil del Consejo de la Juventud, no habría hablado en ningún momento en nombre del órgano que le paga ni destacado su labor en esta iniciativa europea.

Con todo lo anterior, se critica que apareciera como coordinadora de las mencionadas jornadas y no se destacara su posición en el Consejo, pero a la vez se admite que el despido es «improcedente» y ya se le concede 1.3673 euros en concepto de indemnización que la afectada ha firmado como no conforme, «sorprendida» por todo lo sucedido asegurando que si hubiera sabido que no le concedían el día sólo habría asistido a uno de los dos días de la jornada que ya tenía libre.