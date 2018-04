EDUCACIÓN El consejero de Educación, sobre Cifuentes: «Su posición política es insostenible» Fernando Rey se desmarca del PP y cree que el caso del máster «no pinta bien»

M. A.

VALLADOLID Actualizado: 10/04/2018 08:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rey pide al Ministerio que las comunidades debatan juntas la EBAU

El caso Cifuentes continúa en la palestra. Si la presidenta madrileña recibió el apoyo del PP en el cónclave nacional celebrado en Sevilla este fin de semana con la ovación del auditorio, la situación de la líder popular sigue siendo complicada. A raíz de los datos que se van conociendo cada día hay quien asegura que en la polémica sobre si Cristina Cifuentes obtuvo o no un máster en la Universidad Rey Juan Carlos hay demasiadas cosas que no están del todo claras. Hasta Castilla y León también ha llegado el eco del «mastergate».

El propio presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, ya se refirió a este asunto en la cumbre popular y aseguró que le «dolería» si las cosas finalmente no salen «como nos gustaría». Ayer, fue el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, -que forma parte del Gobierno autonómico del PP, aunque es independiente- el que se refirió a la situación que atraviesa Cristina Cifuentes y se descolgó de la defensa a la dirigente madrileña.

«Por lo que sabemos, no pinta bien», aseguró el representante del departamento educativo, quien no dudó al asegurar que tiene «la impresión» de que la «posición política» de Cristina Cifuentes «cada día se hace más insostenible». Pero lo que más le preocupa sin duda a Fernando Rey, es «el daño a la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos y al sistema universitario en su conjunto», que es «muy serio, muy sólido, y por supuesto, con muchos aspectos mejorables».

«Terriblemente injusto»

Y es que el desgaste que está sufriendo el ámbito universitario es «terriblemente injusto», según el consejero, que, además, es catedrático y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.

Defendió con contundencia que «lo que haya podido pasar, que aún no se ha clarificado», no es de ninguna manera «extrapolable, no es ordinario, ni es común» en la vida universitaria. «Las universidades españolas son extraordinariamente serias», insistió antes de asegurar que después de la polémica surgida en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid «estamos todos preocupados porque la gente se lleve una idea equivocada de cómo funcionan en realidad las cosas».

Por eso, defendió que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de lo sucedido. «Cuando hay sospechas, hay que investigar», subrayó, para esclarecer «qué ha ocurrido o si alguien se ha podido beneficiar». Dio un paso más y llamó a los actores políticos a ser «muy rigurosos» a la hora de elaborar sus currículum porque, «en el fondo», «engordar» esa documentación sobre la formación académica y profesional «es una forma de mentir».

No es la primera vez que Fernando Rey se demarca del partido que ostenta el gobierno en la Comunidad, sino que su posición sobre otros aspectos como el debate sobre los tiempos de la reforma de la Constitución también ha sido en ocasiones diferente a la defendida por los populares. Lo mismo ha ocurrido con las vacaciones de Semana Santa, donde el PP le ha pedido a su departamento que las haga coincidir de forma permanente con la Semana de Pasión. Fernando Rey ha defendido en este aspecto que es necesario escuchar también la voz de la comunidad educativa y buscar el «mejor equilibrio» para los escolares.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León también hizo alusión a la polémica sobre el máster de Cifuentes en la cita que el PP celebró en Sevilla el pasado fin de semana. Entonces, aseguró que él expresaría su «dolor» si «finalmente las cosas no salieran en la dirección que a todos nos gustaría que salieran».

«Confiar en la justicia»

Y es que, el propio Juan Vicente Herrera reconoció que para él sería un «dolor» porque aprecia «profundamente a Cristina desde el punto de vista personal y político». Por eso, rechazó entrar a mostrar opiniones o juicios de valor sobre el asunto y animó a «confiar» en la Justicia, que es la que ahora analiza este caso junto a una investigación interna que ya ha iniciado la universidad.

Tanto en el «conjunto de la sociedad como en el PP queremos que se aclare» esta cuestión y que deje de ser un tema que monopolice los actos, tal y como ocurrió con la Convención de Sevilla, donde la polémica fue uno de los asuntos protagonistas. Tampoco están contribuyendo a que el foco deje de estar en el caso Cifuentes, las «versiones contradictorias» de distintas personalidades académicas sobre unos hechos que ocurrieron hace seis años, manifestó el presidente de la Junta.

Sobre una posible conspiración o filtración interesada de la polémica expresó: «Que haya segundas o terceras intenciones, se me escapa». Eso sí, defendió que es un «deber de transparencia» aclarar lo ocurrido.

Defensa de la universidad

Las universidades de la región no han tardado en salir a defenderse. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, consideró una «irresponsabilidad» cuestionar los máster universitarios en España a partir de «un caso puntual».

«Los máster universitarios oficiales de la Universidad de Salamanca mantienen unas exigencias de calidad y rigor notables», señaló Rivero durante su defensa de este tipo de titulación en las universidades públicas de España, a la vez que afirmó que en la USAL se toman «muy en serio la impartición del título de máster universitario oficial», informa Ical.

Desde la Universidad de Valladolid, su rector, Daniel Miguel San José, se expresó en los mismos términos y mostró su deseo de que se llegue hasta las «últimas consecuencias» en la investigación, sobre todo para «proteger el nombre» de las universidades.

Al igual que expresó el consejero de Educación, el máximo representante de la institución docente vallisoletana lamentó el «desgaste inmerecido» que está sufriendo el sistema universitario a raíz de lo ocurrido.