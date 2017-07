«La conmemoración de Numancia debería dejar huella en el futuro»

Apenas queda una semana para que comience en Garray (Soria) la campaña de excavaciones del yacimiento de Numancia, a cuyo frente lleva ya Alfredo Jimeno dos décadas. Ese tiempo, señala, ha servido para interpretar este paraje de «otra manera» y conocer el «nivel centibérico» de la ciudad. Ahora su empeño es dilucidar su urbanística.

Hace alrededor de veinte años que llegó al yacimiento de Numancia, ¿ha cambiado tanto desde entonces?

Estas dos décadas nos han servido para interpretar Numancia de otra manera. Lo que se veía del yacimiento, y lo que se sigue viendo en gran parte, son las estructuras que corresponden a una ciudad romana; es decir, no se estaba mostrando, porque tampoco se había localizado completamente, la ciudad celtibérica del 133 a. C. Los trabajos que hemos realizado en la manzana 23 en los últimos años nos han permitido conocer el nivel celtibérico de esa ciudad que es de la que precisamente conmemoramos el 2.150 aniversario. Ahora, lo que tratamos es de recuperarla para que podamos contrastar la urbanística de las dos fases de ciudad, la romana y la celtibérica.

¿Queda, entonces, mucho trabajo por delante?

En los últimos años, además de solucionar los problemas estatigráficos y, por tanto, conocer mucho mejor Numancia, nos ha aportado una información muy valiosa el descubrimiento y la excavación de la necrópolis del 133, que corresponde a la ciudad destruida por Escipión. Ahora, Numancia es más referencia todavía en la investigación celtibérica.

¿Cuál considera que ha sido el mayor hallazgo hasta la fecha?

Lo más importante es que se han podido documentar las ciudades, no sólo la del 133, sino las que se sucedieron. Hasta ahora la documentación escrita se basaba fundamentalmente en restos arqueológicos que no correspondían para nada con la ciudad celtibérica; ahora sí.

¿Por qué hay que seguir investigando en Numancia?

Por una razón sencilla. Conocemos perfectamente las casas del 133, como estaban relacionadas entre sí, pero lo que no conocemos muy bien es la urbanística. Cuando excavamos, vemos que no hubo calles convencionales como las podemos interpretar hoy, por eso hemos ampliado la zona de trabajo. Sabemos que había áreas donde no había una regularidad de calles, que podrían corresponder a espacios donde se reunían. Nos interesa mucho esta ampliación de trabajo para poder solucionar el problema de la urbanística.

Excavación o investigación, ¿qué debe primar respecto al yacimiento?

Una excavación sólo tiene sentido cuando hay un planteamiento investigador. Nos interesa siempre tener un problema a resolver, excavar por excavar no tiene sentido.

¿Cuándo comenzarán este año las excavaciones?

Estaremos la segunda quincena de julio y la primera de agosto.

¿En qué proyecto trabajarán, fundamentalmente?

En la manzana 24, donde lo que trataremos de conseguir claramente es la mencionada urbanística.

¿Qué plazo de tiempo se han dado para conseguir resultados?

Estamos hablando de una manzana que tiene, aproximadamente, 1.600 metros cuadrados. El año pasado comenzamos con ella y tenemos otros tres años más para completarla. No obstante, hay que tener en cuenta que por encima de la ciudad celtibérica del 133 están las siguientes ciudades, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos para destrozar lo menos posible las estructuras de arriba y dejar siempre referencias de ellas.

¿Cree que cuentan con los recursos suficientes?

Nos ajustamos a lo que nos aportan y en este sentido, es muy interesante que nos hayan planteado una excavación a cuatro años. Durante la segunda quincena de agosto nos podemos llegar a juntar medio centenar de personas entre el campo de trabajo de la Dirección General de Juventud y los arqueólogos.

¿Repercutirá la celebración de Numancia 2017 en el trabajo a pie de campo?

He peleado siempre porque estos eventos, estos años que sirven de referencia para el yacimiento, sirvieran para dejar una huella en el futuro. La mayoría de cosas que se están haciendo evidentemente no van a continuar. Deberíamos pensar muy seriamente en que la inversión de dinero que se hiciera tuviera una rentabilidad de cara al futuro. En el caso del yacimiento, necesitamos mejorar los centros de acogida, que pudieran ser visitados por personas con discapacidad, introducir la realidad virtual... Eso se vería en el futuro, todo lo demás quedará en un canto.

¿Qué grado de empatía tienen los sorianos respecto al yacimiento?

Yo creo que todos estos años han servido para eso, para ganar empatía, aunque es cierto que ya tenía una tradición muy amplia. Incluso antes de que se iniciasen las excavaciones ya venían los padres con sus hijos. Además, cuando comenzó toda la transformación del mapa a nivel provincial, Numancia sirvió como elemento de referencia.