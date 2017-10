El conflicto catalán abre de nuevo la puerta a los espumosos de la región

El conflicto independentista y la crisis institucional de Cataluña vuelve a abrir expectativas en el mercado del vino espumoso en Castilla y León, que vivió un resurgir cuando las demandas independentistas arreciaron en 2012 y que en los últimos años había visto cómo se moderaba el interés -y las ventas- de este tipo de caldos. Si hace cinco años, había una treintena de bodegas que elaboraban estos vinos con 560.000 botellas, hoy son apenas unas diez, con una producción que ronda las 400.000 botellas al año.

Algunas empresas, animadas por aquellos momentos de efervescencia, se lanzaron a la producción para ampliar su catálogo de oferta, si bien han ido abandonándolo progresivamente en favor de otros productos más competitivos. Las que se mantienen en el mercado aseguran que «hay que esperar para ver si las ventas aumentan esta campaña», y si el problema soberanista catalán afecta a la demanda de espumosos, aunque todas se muestran «optimistas» y apuestan por la calidad de la región, informa Ical.

La responsable de Administración de Liberalia, Silvia Garzón, remarcó el aumento de los pedidos en estos meses, aunque respecto a las ventas comentó que «será de cara a la Navidad cuando se empezará a notar si la gente se decanta por los vinos de calidad de la región».

La bodega Peñalba López en Aranda de Duero es la única en la Comunidad que se encuentra dentro de la DO Cava. Su director de Calidad, Ricardo Peñalba, aseguró que hace tiempo «la gente no quería probar un cava que no fuera catalán».

«Run run»

Otras consideran que «hay que esperar a ver los resultados esta campaña para saber si el problema soberanista que sufre Cataluña afecta a la demanda de vinos», en especial a los espumosos de la región. En ese sentido, desde las bodegas del Grupo Yllera aseguraron que por el momento «es un run run».

Por su parte, desde la bodega vallisoletana Félix Lorenzo Cachazo, que elabora desde 2007 el espumoso Brut bajo la marca Carrasviñas, su director comercial, Eduardo Lorenzo, asegura que este año «volvemos a notar un creciente interés por este producto en el mercado nacional», Así también opina el director general de la bodega leonesa Leyenda del Páramo, ubicada en Valdevimbre. Pedro González cree que «aún es pronto para saber si nos influirá este problema». Aún así espera que «sea para bien y nos beneficie».