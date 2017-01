¿Por qué se colapsan los hospitales?

Aunque es cierto que todos los años por estas fechas la gripe llena hospitales y centros de salud, en esta ocasión la saturación e, incluso, el colapso que se percibe en las principales capitales de la Comunidad ha sido durante esta semana más que evidente. Para más «inri», según dicen los expertos, lo peor está por llegar, ya que el pico de incidencia de esta infección aún irá en aumento durante los próximos diez días. Pero, ¿por qué este año está siendo peor que otros? Los profesionales sanitarios opinan que han confluido una serie de factores que han desencadenado en una «tormenta perfecta».

Un virus más virulento que otros años

Enero es el mes de mayor incidencia de la gripe aunque no se la suele esperar hasta sus últimas semanas. Sin embargo, en esta ocasión, llegó con la Navidad y lo hizo con especial virulencia. Su propagación fue muy rápida y, a decir de los expertos en epidemiología, todo apunta a que el virus en su desarrollo ha mutado, lo que ha provocado que la vacuna no sea todo lo efectiva que cabría desear. En la semana del 1 al 8 de enero, la última de la que se tienen datos oficiales, la actividad de la gripe se situó ya en un nivel de intensidad «muy alto» en Castilla y León, lo que la coloca como la Comunidad más castigada por esta infección, al registrarse 416,77 casos por cada 100.000 habitantes.

Los mayores de 65 años, los más afectados

La mayor incidencia se está produciendo en la población adulta y los mayores de 65 años. Este hecho está provocando un mayor número de ingresos en los hospitales, ya que al tratarse de un colectivo con patologías crónicas, el virus causa mayores efectos y el resultado es la hospitalización. Médicos de urgencias aseguraron a ABC que está llamando especialmente la atención cómo son muchos los pacientes, siempre los de mayor edad, que llegan al hospital en ambulancia como consecuencia, precisamente, de que la gripe ha empeorado su situación clínica y es el propio médico de cabecera el que prescribe el traslado a los servicios de urgencias para proceder a su ingreso. El hecho de que los mayores sean el colectivo más afectado explica en buena medida que Castilla y León sea la comunidad española más castigada por la gripe, ya que es la que tiene mayor porcentaje de población que supera los 65 años. Además, los facultativos recomiendan que los pacientes de edad avanzada o con patologías crónicas acudan a la consulta lo antes posible para evitar complicaciones.

Plantillas ajustadas y sin sustituciones

Los profesionales sanitarios -médicos y enfermeros- coinciden en que las plantillas están muy ajustadas, un hecho que cuando se produce una presión asistencial como la que genera la gripe tiene mayores consecuencias, sobre todo si, como ha ocurrido coincidiendo con la Navidad, los trabajadores tienen derecho a sus días de descanso. A eso se suma un factor que en esta campaña ha complicado más aún la situación y es el asunto de los llamados «moscosos». A tenor de los últimos acuerdos en la mesa sectorial, los empleados públicos han recuperado los días de libre disposición que habían perdido por las medidas de ajuste puestas en marcha por la crisis. Estos días varían en función de la antigüedad del trabajador, pero son un mínimo de seis que va aumentando en función de los trienios. El acuerdo implicaba que en 2016 se volvía al sistema anterior a la crisis y en este mismo año se recuperarían la mitad de los correspondientes a 2015 y la otra mitad pasarían a 2017.

El problema surge en el momento en el que la Administración obliga a disfrutar estos días antes de que finalice el mes de enero. Aunque los representantes sindicales propusieron que se diese más plazo para utilizar esos días libres, según explicó el secretario general del Sindicato Médico, Mauro Rodríguez, la Consejería no accedió, por lo que son muchos los profesionales que han dispuesto de estas libranzas precisamente en los dos meses -diiciembre y enero- en los que se existe una mayor presión asistencial, debido a esa mayor incidencia de la enfermedad. Para Rodríguez, «el problema añadido a la gripe es que faltan médicos debido a la reposición de los moscosos, la existencia de más días libres sin que se cubran con sustitutos y que no ha habido flexibilidad por parte de la Consejería».

Los problemas de la Atención Primaria

Médicos y enfermeras aseguran que la saturación de las urgencias hospitalarias de las ciudades -sobre todo en Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora- tiene su origen en la Atención Primaria, donde no hay suficientes facultativos. Esta situación deriva en que las citas para consulta se están dando con demasiado tiempo de espera (en Valladolid hasta cinco días en algunos centros de salud) lo que obliga a los pacientes a acudir a los centros de atención continuada, que también están saturados. La siguiente opción es acudir directamente al servicio de urgencias de los hospitales. Para la presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (SocalemFYC), Elvira Callejo Giménez, todos los años se produce un problema de planificación porque antes o después hay una mayor afluencia de pacientes. A su juicio, el origen está en la Atención Primaria, «que lleva mucho tiempo al límite de sus posibilidades». «Estamos al cien por cien y llega la temporada alta y es lo que provoca el colapso», explica Callejo, para quien los médicos «están haciendo un gran esfuerzo cubriendo bajas y permisos porque no hay sustitutos». En este sentido, insiste en que resulta más eficiente reforzar los servicios de urgencias de atención continuada para que los pacientes no acudan al hospital y se evite así el colapso. Rechaza, además, que con los últimos concursos de Sacyl haya aumentado el número de profesionales, ya que lo que suponen es dar una mayor estabilidad a la plantilla pero no se crean plazas nuevas. Reconoce, no obstante, que el ratio médicos/pacientes es bueno en la Comunidad pero porque hay mucha diferencia entre los consultorios rurales y los urbanos, ya que son estos últimos los saturados.

También el presidente en la Comunidad del sindicato de enfermería Satse, Fernando Cócera, subraya que «el primer problema está en la atención primaria, sobre todo en las grandes ciudades donde falla el filtro de los servicios de urgencia de atención continuada y eso colapsa los hospitales». Cócera cree que las plantillas están muy justas y la masificación de pacientes conduce, irremediablemente, a un deterioro de la calidad asistencial».

El portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos y médico de Atención Primaria, Juan Antonio Ayllón, se expresa en términos parecidos aunque puntualiza que la sanidad pública de todas las comunidades atraviesa por las mismas dificultades por la escasez de inversiones y de personal. Lo que, a su juicio, no es de recibo es que no haya habido la suficiente previsión con algo que sucede todos los años, como es la gripe.

El programa «Jimena4»

Con el objetivo de modernizar los servicios sanitarios, la Consejería sigue adelante con sus planes de acabar con el papel y digitalizar las historias clínicas de los pacientes. Eso incluye los os servicios de urgencias de los hospitales. En diez centros, entre ellos el Río Hortega de Valladolid, el pasado mes de octubre se comenzó a desarrollar el programa «Jimena 4» que obliga a los facultativos a desechar el papel e introducir todos los datos del paciente -pruebas, diagnóstico, tratamiento...- en el ordenador. Ese proceso, aún en fase de adaptación, alarga el tiempo de consulta por paciente y, cuando las urgencias están saturadas, supone un contratiempo más y más espera para los pacientes.