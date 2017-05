Las cofradías insistirán en su petición de hacer coincidir las vacaciones escolares con la Semana Santa

¿Deberían las vacaciones escolares coincidir siempre con la Semana Santa en Castilla y León? La polémica está servida. Si las cofradías ya mostraron su disgusto una vez que conocieron que el descanso de los escolares en el próximo curso no será en el mismo periodo que en la Pasión, sino una semana después -del 28 de marzo al 6 de abril-, las declaraciones realizadas ayer por el consejero de Educación, Fernando Rey, parecen haber echado más leña al fuego. «Los argumentos religiosos en un estado aconfesional son atendibles, pero no podemos poner el calendario escolar en función de criterios religiosos o antirreligiosos», aseguró el titular de Educación, al que las hermandades solicitaron en una carta que se estableciese como criterio fijo que las vacaciones fuesen del Lunes de Dolores al Domingo de Resurrección.

Las declaraciones del consejero no han sentado nada bien a las cofradías de Castilla y León, que celebrarán próximamente una reunión para determinar qué pasos dar a partir de ahora. En Valladolid piden que las vacaciones se ajusten a la Semana de Pasión y aseguran que la medida planteada por la Junta será un «caos». «Es cierto que el estado es aconfesional, pero ¿qué ocurre entonces con las Navidades y con las fiestas de los patronos de cada una de nuestras ciudades y de nuestros pueblos?» Con esta frase respondía el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Manuel Ángel Fernández Díez. En su opinión, éstas «no tienen mucho sentido si se tiene en cuenta la realidad que estamos viviendo, cuando en una ciudad como León, por ejemplo, sus principales fiestas son en honor a San Juan y San Pedro y a San Froilán».

Por ello, incide en que a lo que verdaderamente se debe atender es al hecho de si las vacaciones escolares no coinciden con la Semana Santa, esto va a afectar negativamente «a Castilla y León, a nuestras semanas santas, a nuestras cofradías, al turismo y desde luego también a la conciliación de la vida familiar».

Fernández Díez señala que en los próximos días esperan mantener una nueva reunión entre juntas mayores de Castilla y León con el fin de «seguir insistiendo en una petición que creemos justa». De momento, lo que han lanzado es una petición formal a la Junta para mantener diferentes encuentros, obteniendo sólo la contestación de la Consejería de Cultura y Turismo, pero ninguna confirmación de fecha. «Esperamos mantener estos encuentros y defender nuestra postura y, si esto no sirve, no descartamos pedir apoyo a otro tipo de asociaciones, alcaldes y a todos aquellos que estén interesados en reclamar lo mismo», dice.

Absentismo escolar

En el caso de Zamora, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto, lamentó la decisión de la Consejería de Educación y subrayó que esta celebración constituye además los «días más intensos» en la ciudad, con una participación «masiva», que repercute también en la economía. Cuando las vacaciones no coinciden con la Semana Santa hay «absentismo escolar», y aunque es algo que la junta de cofradías no desean son los padres los que en algunos casos deciden no enviar a sus hijos a clase cuando han participado en procesiones. La presidenta del órgano que agrupa a las cofradías zamoranas de Semana Santa puso de relieve también que el hecho de que las vacaciones escolares no coincidan con esas fechas influye en que algunos padres de origen zamorano que residen en otras provincias de Castilla y León no puedan regresar a su ciudad para participar en las procesiones de los primeros días de Semana Santa.