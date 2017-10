Política Clemente «castiga» a los procuradores de las Cortes de Castilla y León sin más «puentes» La presidenta del Parlamento regional adopta la medida tras la polémica desatada por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, por no haber podido registrar el viernes una pregunta de actualidad para el pleno

Como algunos trabajadores, los procuradores de la Cortes de Castilla y León también aprovecharon que el Día de la Hispanidad era jueves para cogerse «puente» el viernes. Pero «ya no volverá a ocurrir». Así de claro lo dejó ayer la presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, después de la polémica desatada por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, por no haber podido registrar el viernes una pregunta de actualidad -sobre las expropiaciones aprobadas por la Junta para la construcción de la mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo hecha púbica ese día- al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, para el pleno de hoy. Y todo después de que la Junta de Portavoces de la que Fernández forma parte acordarse en una conversión informal fijar el miércoles, víspera del festivo, el límite para registrar las preguntas.

«Se hizo para facilitar el trabajo de los grupos y quizá no fue lo más acertado», reconoció ayer Clemente en declaraciones recogidas por Ical. Así que no volverá a ocurrir. Para próximas ocasiones, el viernes será también el límite para fijar los temas del pleno siguiente, señaló la presidenta, quien recordó que por ella no había problema, pues estuvo en la Cámara ese día.