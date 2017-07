Cir&Co regresa a Ávila con más días, espacios y actividades

Más días, más espacios, más actividades y más compañías. Así llegará a Ávila el V Festival Internacional de Circo de Castilla y León Cir&Co, que se celebrará entre el 5 y el 10 de septiembre en una edición que ofrecerá más de 150 actividades a cargo de 32 compañías de ocho nacionalidades, entre los que se encuentran dos estrenos mundiales y 15 estrenos en España.

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, presentó en Ávila la imagen promocional y la programación de la quinta edición del festival, una propuesta de artes escénicas que convierte a Ávila en la capital internacional del circo en familia. En esta quinta edición, destacó que este certamen se ha convertido en el principal en su género en España -el pasado año congregó a más de 70.000 espectadores-.

Serán más de 150 actividades en seis días, entre las que se suman nuevos espacios como el palacio de Polentinos y nuevas secciones como ‘Cir&Co Cine’. Se mantiene además una apuesta por la internacionalización de este festival en el que destaca la presencia de compañías y escuelas de circo internacionales. De hecho, de las 32 compañías que participan, 20 son extranjeras.

En cuanto al contenido, Cir&Co ofrecerá la posibilidad de disfrutar de dos estrenos mundiales: el espectáculo ‘Comme un vertige?’, de la compañía francesa Cie Avis de Tempête, y el espectáculo creativo que nacerá del IV Encuentro de las Escuelas Europeas de Circo. Además de estos estrenos mundiales, Cir&Co 2017 contará con 15 estrenos en España, con espectáculos que se muestran por primera vez en nuestro país, a cargo de las compañías Les Arts Mar Saud, Circusdrome: Morna, Circusdrome: Maharadja, Les Zygomates, Imperial Kikiristan, La Faux Populaire, L’Attraction Celeste, La Folle Allure, Roulottes en Chantier, Circle of Two, Gilles Rémy, Bubble on Circus, The Gerlings y los dos estrenos mundiales. Además, los espectáculos de Le Cirque du Platzak, Kadavresky y Tanxarina serán estrenos en Castilla y León.

Como apuesta por el talento joven e internacional del festival, dentro de Cir&Co 2017 se desarrollará el IV Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, con procesos creativos abiertos al público y la presentación de un espectáculo-gala en el patio del Episcopio, los días 8 y 9 de septiembre.