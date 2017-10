Cinco actores que subieron como la espuma tras su paso por la Seminci

Mickey Rourke

En 1985, según recuerda César Combarros en el libro «50 años de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Una ventana al mundo», una de las películas que más expectación creó en el festival fue «Year of the Dragon» (traducida en España como Manhattan Sur), una película fuera de concurso que dirigía Michael Cimino, y que supuso su vuelta a la dirección cinco años después de su fracaso con «La puerta del cielo», y en la que su protagonista era Mickey Rourke, y en cuyo paso también por el festival fue foco de todas las cámaras. En la rueda de prensa posterior a la reproducción del filme, tanto Rourke como Cimino, escondidos tras sus gafas de sol, se tuvieron que defender de ciertas críticas que tildaban de racista la película, con lo que no pasaron por allí sin cierto toque polémico. Tras este pequeño tropiezo, Mickey Rourke protagonizó un año más tarde uno de sus grandes logros en la gran pantalla: 9 semanas y media, en la que trabajó junto a Kim Basinger.