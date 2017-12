Local Catalá culpa a Puente de los «nubarrones» en la Ciudad de la Justicia de Valladolid Considera «una mala noticia» que «se hayan perdido tres años» y duda de que el proyecto se despeje en los próximos meses

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó ayer el «regalo» de Reyes en forma de carbón al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al advertirle de los «nubarrones» que se siguen cerniendo sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid después del empeño del regidor y los grupos políticos que le apoyan en rechazar allá por 2015 la ubicación del mismo en las afueras de la ciudad y apostar por construirlo en los terrenos del antiguo colegio de El Salvador. Este cambio ha generado «una incertidumbre» que el ministro dudó que se despeje en los próximos meses ante los conflictos judiciales existentes por las distintas permutas de terreno propuestas desde el Consistorio y que aún no están solucionadas.

Durante su visita a la ciudad del Pisuerga para mantener un encuentro con la fiscal jefe de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, y el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, en el que se habló de los efectos de la implantación de la Justicia digital en la provincia, Catalá quiso recordar que el 30 de marzo de 2015 anunció en otra visita a Valladolid que el proyecto del campus en la zona denominada Villa del Prado «tenía viabilidad y dotación presupuestaria» aquel mismo año -300.000 euros para el estudio del proyecto-, pero «fue rechazada» por el Ayuntamiento de forma «legítima» y haciendo uso de sus «competencias sobre cómo ordenar la ciudad», Ahora, su «alternativa» no ha superado una serie de «recursos» que afectan a los terrenos -interpuestos por los propietarios del antiguo colegio y de la Sareb, que reclama dinero y no otros imuebles-. «Lo cierto es que a día de hoy no tenemos ni el solar» cuando «la realidad es que la construcción podría haber estado terminada en 2020» en el sitio inicialmente previsto.

Sin partida prespuestaria

Catalá rememoró también que trasladó al alcalde en su momento que «no tenía sentido» dejar que se perdiera tiempo «y que los años nos pasaran entre los dedos» y lamentó «la mala noticia» que supone que en la actualidad «no estemos ni dónde estábamos en marzo de 2015, cuando ya había un solar y un proyecto». Para el ministro, la consecuencia de aquellas decisiones es que «se han perdido tres años y lo que nos queda» al reconocer que no tiene «nada claro» que en los próximos meses «podamos trabajar ya en un Campus de la Justicia, que integre las sedes en un edificio de calidad como corresponde al siglo XXI, que es lo que todos desearíamos».

A preguntas de los periodistas, Catalá explicó que los Presupuestos General del Estado para 2018 no contemplarán ninguna partida para esta obra «porque sin proyecto no podemos presupuestar para hacer la nada». Al respecto, explicó que cuando el Ayuntamiento tenga «luz verde» y disponga definitivamente del suelo tocará «encargar un nuevo estudio de arquitectura porque el que teníamos para la otra parcela no que creo que valga para ésta». A partir de ahí, «habrá que comenzar el nuevo proyecto, licitar las obras... los temas se dilatan mucho y si encima le añadimos incertidumbre por parte de los responsables políticos, pues todo se complica más».

Compromiso mantenido

El ministro, que dejó claro su «compromiso» de avanzar en la Ciudad de la Justicia, contrapuso la situación de Valladolid con la que se da en ciudades como Guadalajara, Albacete y Talavera, «donde las obras no sólo avanzan sino que están muy adelantadas». Por este motivo, deseó «contar cuanto antes» con el proyecto «y hacer aquí también una inversión importante». Así, aseguró que si en 2018 «se despejara la disponibilidad del solar, los temas urbanísticos y no hay ya recursos ni paralizaciones de los tribunales buscaríamos alguna partida para poder licitar el proyecto arquitectónico para poder acometer un proyecto tan necesario». Sin embargo, «yo veo aún nubarrones en el futuro», advirtió.

Desde el Grupo Municipal del PP respaldaron ayer las palabras del ministro. Su portavoz, Antonio Bermejo, consideró que Catalá «ha venido a contarle al alcade las verdades del barquero» tras «retrasar la modernización de la justicia en la ciudad, al tiempo que auguró que pasará toda la legislatura sin una solución definitiva.