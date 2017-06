Triana Martínez asegura estar viviendo «una auténtica tortura psicológica» en la prisión de Valladolid. En un escrito fechado el pasado día 3 y dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), la condenada a 20 años por el crimen de Isabel Carrasco sostiene que desde su traslado a este centro ella y su madre, Montserrat González, no han podido ver a su familia, no le permiten ver o hablar con su pareja y no les dejan hacer ninguna actividad.

«Llevamos mirando a la pared, donde crece musgo, un año». Además, dice sentirse amenazada y acosada por parte de alguna de las internas «desde octubre», habiendo puesto estos hechos en conocimiento tanto del centro como de la SGIP. «Apenas podemos ir a las duchas comunes por miedo y así no se puede vivir», prosigue en su denuncia para advertir, por último, que tampoco pueden caminar y su salud «se está resintiendo». Por ello, reclama un traslado de prisión –como indica que ha pedido en varias ocasiones su padre, el comisario Pablo Antonio Martínez- a otra cárcel más próxima a su familia que evite el desarraigo.

Tras una propuesta de desplazamiento a Ávila que ellas rechazaron, afirma, las han dejado de nuevo en Villanubla en «terribles condiciones y sin justificación posible salvo encargo». En esta teoría conspiratoria incide la condenada por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León en mayo de 2014 al asegurar que «desde León sí que se ha preparado un plan, pero un plan para condenar injustamente a tres mujeres, sin usar ni una sola prueba contra Raquel (Gago) ni contra mí».

Así, «ruega» a los destinatarios de su petición «que velen por la integridad física y psicológica» tanto de su madre como la suya propia y la de su familia atendiendo a su súplica.