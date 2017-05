Carnero: «No hay nada que integrar porque nada se ha separado»

Cinco días después de haberse proclamado vencedor en las primarias del PP de Valladolid, el presidente de la Diputación y único candidato a presidir el partido repasó ayer durante la Tertulia COPE-ABC un proceso que calificó de «bueno, siempre que se abra a la participación de los afiliados», aunque reconoció que habrá que mejorarlo. Carnero mira ya al futuro como presidente de la formación política en Valladolid y ante la posibilidad de integrar a miembros de la candidatura de Borja García Carvajal, la perdedora, negó la mayor: «No hay que integrar nada porque nada está separado». Es más, insistió en que una vez que se ha optado por uno de los dos aspirantes, «todos somos afiliados del PP de Valladolid no de un candidato». A partir de ahora, señaló, toca «estar todos juntos porque el contrincante no está dentro si no fuera y contra ése tenemos que competir».

Al presidente de la Diputación de Valladolid le resultó más difícil negar la tensión vivida durante el proceso de primarias entre los dos candidatos y sus equipos, aunque prefirió calificarla de «momentos complejos». En cualquier caso, manifestó su intención de hacer «borrón y cuenta nueva para trabajar todos en la misma dirección». Se negó de nuevo, eso sí, a hablar de nombres concretos de la candidatura de García Carvajal (con el que sólo habló al día siguiente de las votaciones) en la Ejecutiva provincial que surja del Congreso del próximo 10 de junio . «Voy a contar con todos los afiliados; les habrá que hayan estado más cerca de mí y otros más alejados», señaló. En este sentido, recordó que el lema con el que concurrió a las primarias fue «Unidad para el futuro», «porque me importa salir fuerte, vigoroso y ofrecer proyectos en toda la provincia».

Brecha generacional

Jesús Julio Carnero tampoco cree que exista una brecha generacional en el PP de Valladolid que impida ascender a los más jóvenes, a pesar de que la candidatura de Carvajal estuvo impulsada por Nuevas Generaciones. Así, recordó que el alcalde más joven de España es de Valladolid y la diputada más joven también. Ahora bien, dejó claro que «lo que no vamos a hacer es que la renovación sea sinónimo de jóvenes; renovación es nuevo pero puede estar en los jóvenes, maduros o de más edad».

Precisamente, con el nuevo presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró tener una relación «estupendísima, muy buena, franca y positiva». «Me considero su amigo y no hemos tenido ningún tipo de problema», apostilló, y justificó su «rifirrafe» en el Congreso regional en que «a mí me corresponde defender los intereses del PP de Valladolid y eso lo voy a hacer». Defendió, por último, que en su persona confluyan la Presidencia de la formación política y de la Diputación porque «el PP es el partido más rurarista, que cree en los alcaldes y concejales», e insistió en diferenciarse de su antecesor, Ramiro Ruiz Medrano, dado que «él tenía su estilo y yo el mío, aunque me gustaría parecerme a Ramiro en su cercanía a los alcaldes y afiliados».