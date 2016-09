El camión contra el que colisionó el autobus en Soria iba a 18 km/h

El camión con el que colisionó por alcance el autobús siniestrado en Soria, en un accidente que causó la muerte de una joven riojana y heridas a otras 45 personas, circulaba en el momento del impacto a 18 kilómetros por hora como consecuencia de una avería. La subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, explicó a Efe que, al parecer, el camionero estaba buscando un lugar adecuado en el arcén de la autovía A-15 para detenerse. El camionero, de nacionalidad búlgara y de 45 años, ofreció esta versión de los hechos a la Guardia Civil y así consta en el atestado sobre el accidente, donde añadió que notó una pérdida de potencia del motor.

Por su parte, el conductor del autobús no se dio cuenta de la velocidad reducida del camión y le embistió por detrás, rectificando hacia la izquierda en el último momento, lo que provocó que el lateral derecho de la autocar quedará completamente destrozado. Heredia avanzó que se investiga porqué el conductor del autobús no se percató de que el vehículo que le precedía circulaba tan lento, por qué no le dio tiempo a reaccionar y si el camionero procedió a señalizar la avería con los intermitentes oportunos o si a ambos les cegó la luz al pasar por el viaducto. Heredia resaltó la pericia del conductor del autocar, que reaccionó tras la maniobra de evasión evitando que volcará el vehículo y con ello que la tragedia fuera mayor. Ambos conductores dieron negativo en sendos controles de alcohol y drogas realizados por la Guardia Civil.

El accidente ocurrió en torno a las cinco y media de la tarde en la A-15, en el término municipal soriano de Adradas, en un punto donde la velocidad está limitada a 100 kilómetros por hora por el mal estado del firme, aunque esta circunstancia no ha influido en este accidente, según la subdelegada.

La subdelegada del Gobierno aseguró, además, que el accidente se produjo en una recta con visibilidad amplia, y agregó que a pesar de que haberse producido en un tramo en el que el firme es irregular (Radona-Sauquillo), justo en el punto kilométrico 24, donde se produjo el accidente, la vía se encuentra en perfecto estado, informa Ical. En cualquier caso, se está a la espera de que el Ministerio de Fomento proceda a bachear este tramo de autovía. La Guardia Civil remitió las diligencias y el atestado al Juzgado de Almazán, que instruye el caso.

La subdelegada del Gobierno en Soria lamentó el fallecimiento de la joven riojana y agradeció la labor realizada por la Guardia Civil, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y los bomberos y el trato dispensado por la empresa Alsa, que puso los medios necesarios para trasladar a los ilesos a su lugar de origen o destino.

Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, también diputado socialista por La Rioja, registró ayer dos preguntas al Gobierno de España relativas al estado del tramo Radona-Sauquillo del Campo de la autovía en el que se produjo el accidente. Concretamente se interesa por la situación de las obras en esta vía, que «todavía no han sido recepcionadas por el Ministerio de Fomento, a pesar de haber transcurrido más de cinco años desde su inauguración».