Valladolid volvió a escribir, de nuevo, su nombre en el Libro de los Record Guinness como la ciudad capaz de crear la botella humana más grande del mundo, al conseguir reunir a 3.128 personas en la Acera de Recoletos, informa Ical.

Un año más, la Coordinadora de Peñas y la Federación Vallisoletana de Peñas organizó el reto en este primer domingo de las fiestas patronales. Las inscripciones se abrieron a las 19.00 horas y sobre las 21 horas se logró el récord. Durante ese tiempo se entregaron los premios a los peñistas honoríficos 2016, que este año galardonaron al jugador del Atlético Balonmano de Valladolid Fernando Hernández y a la impulsora de la iniciativa We Can Be Heroes para el apoyo a los enfermos de cáncer, Ana Fraile.