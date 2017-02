Blázquez pide perdón a las víctimas del expárroco de Tábara suspendido por presunta pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha pedido este martes perdón a las víctimas del supuesto caso de pederastia del que ha sido acusado el que fuera párroco de Tábara (Zamora) durante 26 años, José Manuel Ramos Gordón, pero al mismo tiempo ha subrayado la necesidad de ayudar al presunto responsable para que sea capaz de superar dicho episodio.

El prelado ha recordado que el obispo de Astorga ha tomado cartas en el asunto mediante la aplicación de los protocolos establecidos al efecto, de forma que el religioso, natural de La Bañeza y párroco de Tábara y de otros municipios cercanos durante 26 años, desde 1990, se encuentra apartado de sus funciones desde el 1 de julio de 2016, tras ser objeto de investigación y posterior castigo tras una denuncia de abusos sexuales hacia, al menos, dos hermanos gemelos de 14 años que en 1989 cursaban sus estudios en el seminario bañezano donde él ejercía de docente.

En cualquier caso, el también máximo responsable de la Conferencia Episcopal Española, en declaraciones recogidas por Ep, ha aprovechado para «pedir perdón a las víctimas», ha ofrecido total colaboración a las autoridades para «clarificar lo que hubiera que clarificar» y, además, ha pedido que al sacerdote supuestamente implicado «se le acompañe para que pueda superar esta situación oscura de su vida».

El prelado se ha expresado en estos términos en Valladolid minutos antes de la presentación de su libro «Memoria y gratitud», publicado con el sello Sal Terrae del Grupo de Comunicación Loyola, cuando se acerca el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, celebrada el 18 de febrero de 1967 en Ávila, la ciudad que le vio nacer.

«El aroma que me viene de esa memoria es de gratitud. Doy gracias al Señor por la vida, por la vocación que me ha dirigido y también soy deudor de tantísimas personas, de forma que hoy, al recordar el 50 aniversario de mi ordenación, no siento rencores ni resentimiento, sólo gratitud», ha insistido Blázquez.