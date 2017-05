Los barones «susanistas» del PSOE de Castilla y León facilitan la elección de delegados «sanchistas»

Las aguas vuelve a su cauce y los barones provinciales, al redil. No les queda otra. Con el máximo -y lógico- respeto a la decisión de la militancia de entregar de nuevo la secretaría general a Pedro Sánchez, a los líderes territoriales «susanistas» -todos menos los de Valladolid y Burgos- sólo les quedaba dimitir -algo complicado en estos tiempos- o replegar velas, aceptar el resultado y adaptarse al nuevo tiempo con más resignación que fe, según sus propias declaraciones. Sólo el secretario provincial de Zamora, Antonio Plaza, que ya tenía algún que otro problema en un territorio dominado en la practica por la número 2 del PSCL, la «sanchista» Ana Sánchez, ha optado por «dar un paso al lado» y anunciar ya que no repetirá al frente de la formación zamorano. No será el único que renuncie a su cargo -el salmantino Fernando Pablos lo insinuó ayer-, pero hasta que llegue el momento de tomar la decisión -los congresos provinciales serán después del verano- muestran al menos su voluntad de ayudar a cumplir con la decisión tomada por los afiliados de la vuelta al poder del madrileño.

Con matices y con dudas que en cualquier momento pueden estallar, su aportación es la de «facilitar» que la representación de los delegados provinciales que voten al secretario general a mediados de junio sea lo más proporcional posible al resultado de las primarias. Es algo lógico y quizás obvio, pero también es cierto que si alguno de ellos tuviera afán de revancha -o ganas de pelea- podría imponer más representantes «susanistas» de los que le correspondería.

Será el domingo cuando se sepa el reparto definitivo de los 53 delegados castellano y leoneses que serán elegidos en los nueve «congresillos» provinciales. Si se respeta finalmente el dato de las primarias, los «sanchistas» deberían sumar más de 27 representantes -uno más que la mayoría- después de que el madrileño lograra el 53 por ciento de los votos en la Comunidad y la andaluza se tuviera que conformar con poco más del 39.

En principio, los secretarios provinciales consultados por ABC aseguran que las cifras cuadrarán. Muy didáctica fue, por ejemplo, la explicación de la palentina Miriam Andrés al anunciar que ofrecerá al sector que ha venido apoyando a Pedro Sánchez en la provincia la presencia de dos delegados de los cuatro que le corresponden a la provincia en el Congreso Federal, «en coherencia con el llamamiento de unidad realizado desde la misma noche del domingo». Se trata, a juicio de una de las dirigentes que más se volcó con Susana Díaz, de una oferta «generosa» teniendo en cuenta que la Ejecutiva viene contando con el respaldo de más del 70 por ciento en estos congresos.

Tampoco habrá «problemas» en Salamanca. Fernando Pablos explicó que «siempre» ha habido «consenso en esta provincia» y ya adelantó que serán mayoritarios los representantes del sector de Pedro Sánchez -posiblemente tres y dos-. El reparto de 2-1 en favor de Sánchez también está ya garantizado en Segovia por su secretario provincial, Juan Luis Gordo, que posiblemente sea el elegido como delegado que defienda los intereses de la andaluza especialmente en la elección de los miembros del Comité Federal, donde los «susanistas» quieren tener el mayor número de miembros posibles.

En León, también habrá un reparto equilibrado y se negocia ya que haya ocho delegados de cada lado -se descarta que sean nueve y siete pese al triunfo de Sánchez-. En esta provincia, su líder, Tino Rodríguez, anunció el lunes que renunciará a participar en el próximo Congreso Federal. «No voy a ir por un ejercicio de lealtad. Dije que el que ganara tendría que integrar y el que perdiese, respetar. Les corresponde a los de Sánchez llevar la voz a Madrid y no quiero interferir en el proceso. Estoy evitando un enfrentamiento, a mayores, territorial», remarcó.

3-1 en Zamora

Desde Soria, que sólo tiene dos representantes, irá uno por bando, mientras que la mayoría de Pedro Sánchez se dejará notar especialmente en Valladolid y Burgos, donde el madrileño arrasó y contará lógicamente con más de la mitad de los delegados elegibles (cinco y nueve, respectivamente). También en Zamora, con sólo cuatro representantes, se negocia una lista única con tres «susanistas» y un «sanchista».