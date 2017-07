Aznar: «El gran proyecto de centro reformista liberal que ha sido el PP comenzó con esta primera victoria»

Es, sin duda, una imagen histórica. Los tres ex presidentes de la Junta del PP, José María Aznar, Jesús Posada y Juan José Lucas; el presidente actual, Juan Vicente Herrera, y el líder regional de los populares y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, posan juntos momentos antes de compartir ayer un almuerzo, en una bodega de la Ribera del Duero, con el que quieren celebrar los 30 años de gobiernos del PP en Castilla y León.

Fue José María Aznar el impulsor de un encuentro con el que, según el mismo reconoció en su página web, quiere recordar el 30 aniversario de la primera victoria del PP en la Comunidad con la que se aupó a la Presidencia de la Junta y en la que permaneció durante dos años. Juan José Lucas fue el primero en dar a conocer la noticia del encuentro a través de su perfil en twitter con un explícito comentario: «Pasado, presente y futuro del PP de Castilla y León. Con mis amigos y compañeros celebrando los 30 años de Gobierno». Una imagen, la que acompañaba al texto, que vale más que mil palabras porque en ella están, además, de los tres ex presidentes y el presidente actual de la Junta, los responsables del partido en la Comunidad en los últimos 30 años, desde José María Aznar, presidente entonces de Alianza Popular (posteriormente PP), hasta Juan José Lucas que tomó después las riendas para, a su vez, pasárselas a Herrera quien las ha dejado en manos de Alfonso Fernández Mañueco.

Lo cierto es que no ha sido fácil ver a José María Aznar por Castilla y León en los últimos años. De hecho, siempre ha estado ausente de las celebraciones oficiales, hasta tal punto de que es el único que aún no ha recogido la Medalla de Oro de las Cortes que entregó el Parlamento autonómico a los tres expresidentes hace ya años. Tras la jornada estival en Quintanilla de Onésimo, en la ribera vallisoletana, que realizaba los años posteriores a su salida de la Junta en 1989, sus participaciones en actos institucionales han sido contadas y sólo se ha desplazado hasta Castilla y León en visitas privadas. Cobra pues especial relevancia que haya sido él precisamente el promotor de la celebración y la haya difundido a través de su página web en la que asegura que guarda «muy gratos recuerdos de aquella época». «No puedo explicarme a mí mismo ni lo que he hecho después ni mi vida política sin lo que nació en Castilla y León porque ahí empezó todo», confiesa, para señalar después que «la unión de todo el centro derecha, la suma de todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. El gran proyecto de centro reformista liberal que ha sido el PP, comenzó con esa primera victoria». «Teníamos una idea de España y queríamos contribuir a su desarrollo», concluye.

Otro de los asistentes, Juan Vicente Herrera, calificó el almuerzo en la bodega Dehesa de los Canónigos de «un encuentro informal de amigos, veteranos de la política desde el PP. «Hoy unidos, sobre todo, por el amor a España y a Castilla y León. Y por nuestro agradecimiento a los castellano y leonesas por tanta confianza. Nada más y nada menos», señaló.

Jesús Posada, aseguró, en declaraciones a ABC que, «ha sido una comida de amigos que queremos que tenga continuidad» y «un refuerzo a Mañueco que se ha visto amparado por todos los que hemos sido presidentes de la Junta». Es más, destacó el hecho de que «no se produce en muchos sitios que todos seamos amigos y hayamos apoyado lo que hizo el anterior».

También Juan José Lucas resaltó la importancia de una reunión que «era necesaria», en la que «hemos hablado del partido» y en la que aprovechó para pedir a Aznar «que venga a ayudar a Mañueco y que hagamos un esfuerzo para ganar con él las elecciones».

