Sucesos El autor del apuñalamiento del joven de Medina del Campo: «¡No te mueras, no te mueras!» Según los testigos, el presunto agresor, miembro de un conocido grupo heavy, se desmoronó cuando vio lo que había hecho y no puso resistencia a su detención

La localidad vallisoletana de Medina del Campo amaneció ayer consternada por la muerte de J. M. G. G, de 26 años, tras ser apuñalado por M. A. L., de 41 años, la ex pareja de su actual mujer y vocalista de un conocido grupo de música heavy del municipio llamado Kain, según explicó la alcaldesa medinense, Teresa López. Los hechos ocurrieron hacia las once de la noche del miércoles cuando la exmujer del presunto autor del apuñalamiento y su actual pareja acudieron al domicilio de los padres del agresor para hacerse cargo del hijo de once años que se encontraba en dicho domicilio. Los abuelos paternos se negaron entonces a entregar al pequeño a su madre hasta que no llegase el padre, cosa que ocurrió después. Se inició a continuación una fuerte discusión en la que M. A. L, acabó por apuñalar al joven de 26 años.

Gravemente herido, J.M.G. G. salió a la calle con su compañera y ambos entraron en un establecimiento próximo al domicilio, el Café Bar Geli, donde pidieron ayuda. Allí avisaron a emergencias sanitarias e, incluso, las personas que se encontraban en ese momento en el local trataron de taponar la herida con paños, siguiendo las indicaciones que recibían del 112. Cuando llegó la ambulancia, el joven fue trasladado al hospital comarcal de Medina del Campo con una grave herida en el abdomen que afectaba a órganos vitales, lo que provocó su muerte en el quirófano cuando estaba siendo intervenido.

El presunto agresor también bajó a la calle y llegó a interesarse por el daño causado. Según algunos testigos, se «se desmoronó» cuando vio lo que había hecho y gritaba «¡no te mueras, no te mueras!». De hecho, fue detenido en el mismo lugar de los hechos por la Policía Nacional y no opuso resistencia alguna.

Sin antecedentes

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez, confirmo que el agresor no tenía antecedentes penales ni constaba que hubiese alguna denuncia por violencia de género. El detenido fue trasladado a los calabozos de la comisaría para prestar declaración y pasar después a disposición judicial, unas diligencias que instruye el Juzgado de Medina. Gómez, que calificó de «tremendo» lo sucedido, aseguró que, en principio, el suceso no está tipificado como un caso de violencia de género, si bien es evidente que ella es una víctima más de lo ocurrido, por lo que será el juez el que tenga la última palabra y dedica la catalogación del suceso que sí se considera violencia en el entorno familiar.

Por su parte, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, explicó a ABC que al parecer la pareja estaba en trámites de separación y que «el municipio está consternado y todo el mundo lamenta la muerte de un crío de 26 años». El presunto agresor -también su familia- era muy conocido en Medina como vocalista del grupo de música heavy Kain que, según la alcaldesa, «estaba empezando a despegar y tenía contratados bastantes conciertos». El joven de 26 años era el menor de seis hermanos de una familia natural del municipio de Hornillos donde el suceso ha causado una profunda conmoción.

También trasladó sus condolencias por lo sucedido la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, que, tras el Consejo d Gobierno calificó la muerte del joven de «condenable y rechazable».