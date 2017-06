Las autonomías con tradición procesional «anclan» las vacaciones en Semana Santa

Nueve comunidades, entre ellas todas las que tienen tradición «semanasantera», hacen coincidir las vacaciones escolares con la Semana Santa. Así sucede en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Extremadura, Madrid y Murcia, donde los siete días de Pasión no abren los colegios. Entre ellas no se incluye Castilla y León, donde según el calendario escolar para el próximo curso ya aprobado y publicado, los centros educativos pararán su actividad el Miércoles Santo, 28 de marzo, y no la recuperarán hasta el 9 de abril.

En algunas autonomías, incluso, los siete días de la Semana de Pasión, a los que en algunos casos suman una jornada festiva más por delante o por detrás, prácticamente están anclados al calendario escolar. Así ocurre, por ejemplo, en Andalucía, gobernada por el PSOE, donde nadie cuestiona que las vacaciones de Semana Santa se puedan mover, según apuntaron a ABC fuentes de la Consejería de Educación que mostraron, incluso, su sorpresa ante semejante planteamiento «¡con la Semana Santa que tenéis en Castilla y León!», exclamaron. También el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla mostró su extrañeza por la situación que se vive en la comunidad castellano y leonesa y apeló al diálogo. Así consiguieron, recordó, que en la capital hispalense la festividad del Corpus se mantuviese en Jueves y no pasase al Domingo.

En Murcia, comunidad en la que la imaginería de Salzillo compite con la de Gregorio Fernández o Juan de Juni, se sigue el mismo criterio que en la andaluza, hasta el punto de que una Orden del Gobierno murciano de 2014 fija que las vacaciones de Semana Santa abarcan desde el Lunes Santo al Viernes Santo, ambos inclusives. El resto de días no lectivos los establece el Consejo Escolar municipal cumpliendo el mínimo de días lectivos establecidos por la LOE (Ley Orgánica de Educación), de 175. También en Castilla-La Mancha se fija por norma los «siete días santos», con el acuerdo de los sindicatos y el Consejo Escolar, la misma elección que se hace en Extremadura, en cuya Consejería de Educación remarcan que «siempre ha sido así» o en Madrid, donde tampoco se cuestiona que se haga de otra forma.

Sin tradición pero con vacaciones

Curiosamente, hay dos comunidades donde no hay tradición semanasantera que aún así también apuestan por la misma fórmula, como es el caso de Cataluña y Canarias.

Sin embargo, en Castilla y León la polémica está servida desde que hace ya semanas la Consejería de Educación publicó el calendario escolar del próximo curso, según el cual las vacaciones de Semana Santa no comenzarán hasta el Miércoles Santo y se prolongarán durante toda la semana siguiente. Se retoma así una situación que no se había vivido desde hacía tres cursos, cuando la semana de Pasión no coincidió con los días no lectivos. Sin embargo, hasta entonces, la Consejería de Educación había aplicado una especie de costumbre no escrita por la que un año sí y otro no se hacía coincidir el periodo vacacional con la Semana Santa.

Este año, la propuesta que partió del propio departamento de Fernando Rey con destino a la Mesa Sectorial (representada por los sindicatos) y posteriormente al Consejo Escolar (que reúne a la comunidad educativa) planteaba el comienzo del descanso a mitad de semana, es decir, el 28 de marzo, para prolongarse hasta el 9 de abril. La idea no contó más que con una objeción en el Consejo por lo que, al no tener más planteamientos en contra, siguió adelante. El enfado de las cofradías de la Comunidad fue monumental hasta el punto de que remitieron una carta al consejero de Educación e, incluso, al propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidiéndole que rectificase la orden al considerar que mantener como días lectivos el Lunes y Martes Santo supone un perjuicio desde todos los puntos de vista, tanto económico como social, para ciudades que viven intensamente la Semana Santa.

Lo cierto es que Fernando Rey ha azuzado aún más la polémica al responder que «el calendario escolar no se puede fijar en función de criterios religiosos o antirreligiosos en un estado aconfesional». Unas declaraciones que no han gustado lo más mínimo a la comunidad cofrade que recuerda que al margen de las dificultades de que los niños participen en las procesiones si tienen clases, no se trata sólo de una cuestión de fe, sino también de tradición y cultura, sin olvidar el reporte económico que supone para ciudades que viven con intensidad sus procesiones.