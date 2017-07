«Antaño, cuando decíamos que íbamos a ganar, la gente se reía; hoy no»

-Se ha rodeado de fieles a usted y a Pedro Sánchez y ha minimizado la presencia de «susanistas». ¿Ha ido a lo seguro después de meses de conflictos internos?

-Discrepo. No he hecho la Ejecutiva pensando de dónde venían ni lo que habían votado en los procesos. He hecho la Ejecutiva que necesitaba en estos momentos por capacidades. Hay alguno que ha sido, incluso, responsable de la candidatura de Susana Díaz en las elecciones orgánicas en Valladolid. Estamos en un momento en el que nadie piensa en los procesos anteriores

-Pero ha habido poca integración

—No he hecho la Ejecutiva en términos de integración ni de reparto de cuotas territoriales. Ya no hay pedristas, ni susanistas ni patxistas. Hay socialistas de Castilla yLeón.

-¿No ha sido demasiado brusca la salida de la diputada y exportavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez?

—Agradezco su trabajo. Ha sido un referente del PSOE. Ha habido que elegir un nuevo equipo y punto. No hay nada más detrás. Hay mucha gente que no repite y eso no es un castigo.

-¿No prevé más conflictos internos en el PSCL?

—Hoy sólo veo ilusión y muchísimas ganas de trabajar para ganar la Junta. Todo el mundo se ha conjurado en el partido para eso.

-Ha sido el secretario autonómico que más ha apoyado a Pedro Sánchez. ¿No le ha echado de menos en el Congreso?

—Ni el PSCL ni yo necesitamos más aplausos para demostrar su respaldo después de la representación histórica que tiene Castilla y León en los órganos federales. Yo lo que necesito y ahí va a estar es que tenga en cuenta, y la tiene, la voz de Castilla y León para resolver nuestros problemas.

-Se propone ganar las elecciones autonómicas de 2019 pero reconocen que sin mayoría absoluta y hablan ya de una coalición de izquierdas. ¿No peca de poca ambición?

—Queremos ganar las elecciones. No le queremos ganar al PP. Quiero que nos voten por nosotros, no en contra de nadie. Podemos seguir mandando mensajes o soflamas o proclamas muy grandilocuentes pero quien piense que en este país va a volver el tiempo de las mayorías absolutas... igual queda bien el titular pero será mentira. Ha llegado el momento, porque lo han querido los ciudadanos, de que haya mayor pluralidad en las instituciones y eso significa que tiene que haber un mayor diálogo y entendimiento entre fuerzas políticas diferentes, en diferentes planos: una investidura, un gobierno, unos presupuestos, políticas o leyes concretas...lo han decidido los ciudadanos. El PSOE quiere ganar las elecciones.

«Con Podemos nos vamos a entender. Yo me siento muy cercano a la gente que les votó porque muchos de ellos votaban antes al PSOE» Tenemos un partido alternativo y decente para los ciudadanos, queremos ser nítidamente de izquierdas y liderar la alternativa de izquierdas en la Comunidad. La lideramos, de hecho, pero no me duelen prendas en decir que para gobernar y sacar adelante políticas vamos a tener que dialogar con otros. Hoy lo está haciendo el PP con la UPL, con Ciudadanos y en algunos temas de Comunidad con nosotros o con Podemos. A nosotros lo que nos ha distinguido siempre es que el PSOE es capaz de llegar a acuerdos y es capaz de dialogar.

-El primero en hablar de esa coalición de izquierdas fue Podemos hace unas semanas. Las relaciones entre los dos partidos no son las mejores. ¿Hay tiempo para reconducir esa mala relación?

—No tengo ningún problema de entendimiento personal con ninguno de los líderes de los partidos, todo lo contrario. Yo quiero hablar de políticas con ellos y ahí nos vamos a entender. Yo me siento muy cercano a la gente que votó a Podemos en Castilla yLeón porque muchos de ellos votaban antes al PSOE. No eran radicales entonces y no lo son ahora. Quiero que las políticas que ellos defendían vuelvan a identificarlas con nosotros y recuperar su confianza. Yo respecto la autonomía de cada partido y me entenderé con los líderes que cada partido elija democráticamente para sacar adelante mayorías. Esta ha sido la legislatura, con mucha diferencia, en la que más acuerdos parlamentarios ha habido y que más iniciativas se han aprobado por parte de la oposición. El 99% a iniciativa del PSOE. Nos hemos entendido y hemos liderado políticas y coaliciones muy diversas. Ahora bien, yo quiero hacer políticas de izquierdas. Sé y quiero entenderme con gente de izquierdas.

Consciente de esa situación ¿cuál es el techo en el Parlamento autonómico donde ahora tienen 25 procuradores?

—Gobernar. Quiero que haya un gobierno de izquierdas que acabe con la corrupción, diga la verdad, luche contra la despoblación, se industrialice... Yo quiero gobernar, pero no por ambición personal sino porque mucha gente lo necesita y espera con ansia.

-Habla de la «oportunidad» de los socialistas en Castilla y León. ¿Qué circunstancias hay ahora que no había antes?

—Primero, el PSOE se ha levantado, se ha puesto en pie a nivel nacional después de tiempos muy complicados. Llevábamos demasiado tiempo hablando de nosotros mismos y habiendo perdido la conexión con los progresistas de este país, probablemente desde mayo de 2010. Los militantes han vuelto a colocar al partido en su sitio. El PSCL está mejor que hace tres años. Está más unido y fuerte. Tenemos, por primera vez, una Ejecutiva, un equipo y una vocación autonómica, no la suma de proyectos provinciales y eso nos permite desarrollar un proyecto propio. Y tercero, el PP está peor que nunca en términos internos, externos, políticos, de corrupción... Está más debilitado, desgastado y agotado que nunca. Esos tres factores hacen que haya una oportunidad histórica para que haya un Gobierno del PSOE.

-Pero la oportunidad histórica es algo que venimos escuchando desde hace 30 años al resto de candidatos.

—Tiene que ver con la convicción, con creérselo. Hoy los socialistas de Castilla y León están con una sonrisa en la boca y con unas ganas inéditas. Es verdad que a veces, antaño, cuando los socialistas decíamos «vamos a ganar las elecciones» nuestro interlocutor se aguantaba la risa. Hoy no. Hoy la gente ve una oportunidad histórica.

-De los tres factores de los que habla, ¿cuánto pesa la corrupción?

—No es el principal, pero mucho. Esta comunidad ha tenido más corrupción que ningún otro territorio. Yo no denuncio la corrupción por una estrategia sino por una convicción ética. Además, ha lastrado las oportunidades de desarrollo. La lucha contra la corrupción también tiene que ver con la lucha contra la despoblación, con la reindustrialización, con la creación de empleo...

-En este momento, ¿quien es su contrincante, Juan Vicente Herrera o Alfonso Fernández Mañueco?

—El Partido Popular. Las políticas de la derecha. No les distingo. Tiene la misma falta de compromiso contra la corrupción.

-¿Dónde se va a poner el foco político de cara al 2019?

—Por muy ilusionados que estemos el foco está fuera. En la gente de Castilla yLeón.