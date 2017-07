Los alumnos, protagonistas del aprendizaje

C. ROSADO Valladolid

Alrededor de ciento cuarenta profesores de distintas comunidades españolas se dieron cita en el Colegio San Gregorio de Aguilar de Campoo (Palencia) a principios de este mes con el objetivo de seguir avanzando en la innovación educativa y en un cambio en las aulas que mejore la educación, con los alumnos como protagonistas. Era el XII Encuentro de la asociación de profesores Aulablog.

Desde la asociación precisaron que su «filosofía de trabajo» es, básicamente, la investigación y la innovación en educación compartiendo experiencias que cada uno de esos docentes ha llevado a la práctica, dado que la asociación es «de docentes y para docentes» tanto de centros públicos, como de privados y concertados, como apunta Javier Ramos Sancha, profesor del Colegio San Gregorio que ha sido uno de los anfitriones y organizadores del mismo junto a Julián Sanz Mamolar, también profesor en este centro de Aguilar de Campoo.

A lo largo del curso, la asociación organiza talleres, formación y reuniones sobre proyectos, pero una vez al año, el momento culmen de su trabajo se centra en este tipo de encuentros, «un lugar que da pie a que surjan futuras relaciones entre profesores y a que se creen proyectos entre colegios, aunque estemos a quinientos kilómetros de distancia unos de otros», afirma Ramos Sancha.

Así, la reunión de Aguilar abordó el proyecto más destacado del último año para la asociación, el de Escuelas Creativas del cocinero Ferrán Adriá con la colaboración de Fundación Telefónica, con el que han colaborado elaborando materiales didácticos y como asesores de esta iniciativa.

Bajo el título, «Energía para tu aula», el encuentro de tres días dio comienzo con la conferencia del pensador Carlos Magro sobre «El aula sin muros» y se cerró con la de Siro López sobre los espacios educativos para aprender, crear, etc. En este sentido, Ramos Sancha asegura que una de las cosas que se lleva de este encuentro es «la conferencia de López, que aludió a «la necesidad de cambiar los espacios» al servicio de la educación y no al contrario, «hacer nuevas metodologías para cubrirlos».

En medio de ambas conferencias, un completo programa para abordar metodologías que cogen fuerza en la enseñanza hoy. Hubo talleres sobre experiencias docentes contadas por los propios profesores, sobre «Scape Room» -método en el que, como en un juego, una serie de datos te ayudan a salir de una habitación- impresión 3D, «Scratch Junior», «Mindfulness», «Visual Thinking»...Y un segundo cocinero, también Estrella Michelín, Fernando Canales, participó con su conferencia «El niño de las catiuscas».

Salir del aula

Preguntado por cómo estos profesores ven el futuro de la educación tras encuentros como este en los que se analizan y comparten tantas ideas, Ramos Sancha comenta que ese futuro «pasa por salir del aula; hemos avanzado mucho, pero seguimos dentro de las aulas, de los claustros de los profesores, y no vemos que el alumno a lo mejor necesita volver a salir, a visitar un museo», por lo que su impresión es que «hay que palpar lo que hay fuera para volver a meterlo dentro del aula en beneficio del alumno», con metodologías más activas «porque el protagonista es el alumno, no una ley u otra, debate con el que perdemos mucho tiempo». «Simplemente con un marco mínimo» pueden conseguirse grandes cosas, según este profesor de Inglés, que apuesta porque se tengan en cuenta las características de cada alumno: «No son lo mismo mis alumnos de Aguilar que los de Barcelona, por lo que no podemos someterlos a un marco igual». Recetas diferentes para alumnos también diferentes.

Al mismo tiempo, el Colegio San Gregorio recibió el Premio Sekeirox 2017, que concede esta asociación, por su trabajo destacado en innovación docente.