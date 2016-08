El alcalde de Valladolid renuncia a acudir a la feria taurina de Valladolid

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha quitado «un mal trago» de encima. Finalmente, y según ha podido saber ABC, no acudirá a ninguno de los cinco festejos previstos en la feria taurina de la ciudad que arranca con una histórica y emotiva corrida el domingo en homenaje al torero segoviano Víctor Barrio, fallecido tras una cogida hace casi dos meses en la plaza de Teruel.

Puente aplaudió en su día la iniciativa a la que se han sumado grandes figuras del escalafón como son José Tomás, Morante de la Puebla, El Juli, José Mari Manzanares, Alejandro Talavante y Juan José Padilla, pero después de pensárselo mucho ha preferido alejarse de los toros para evitar un posible conflicto con los aficionados después de haber quitado la subvención de la Feria de San Pedro Regalado y de haber decidido, junto a Podemos e IU, que Valladolid dejaba de tener el calificativo de Ciudad Taurina.

Aficionado reconocido y abonado durante años a la feria, el socialista señaló —después de que la empresa decidiera no invitarle al palco de autoridades— que «siempre he ido a los toros pagando mi entrada» y que dudaba si asistir este año porque no quería pasar un «mal trago». El regidor ya avanzaba su pena «porque me gustaría ver a José Tomás», pero defendí que «es el precio que uno tiene que pagar por hacer con el dinero de todos lo que uno cree que debe hacer», concluyó.