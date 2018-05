Política El alcalde de Valladolid dice tener «miedo» a una «agresión física» de cargos del PP Óscar Puente denuncia que los populares «me insultan por lo bajo y por lo alto»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha acusado este miércoles al Grupo Municipal Popular de «estar en la antesala de la agresión física» después de expulsar en el pleno de ayer al portavoz de la formación, Antonio Martínez Bermejo, por «perturbar gravemente el orden», según defendió el regidor.

Al respecto, admitió tener «miedo» de esta situación, de la que responsabilizó directamente al presidente provincial del PP y de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien «jalea» este comportamiento por parte de su «títere» Martínez Bermejo, informa Ical.

Puente realizó estas declaraciones en Castilla y León EsRadio, en una entrevista en la que incidió en la tensión «que se vive en el Pleno, con insultos de una bancada a otra». «Jamás se ha vivido el estado de tensión que se vive en este momento en el Ayuntamiento de Valladolid», subrayó.

Igualmente, el regidor señaló que a él le califican de «mentiroso diez veces en cada Pleno» y que le «insultan por lo bajo y por lo alto». «Yo no les he expulsado por eso. Lo hago por perturbar gravemente el orden del Pleno», explicó Puente, quien consideró «ético» que el alcalde, además de moderar los debates, «pueda dirigir». «Deberían de agradecerlo, porque eso es lo que hace la democracia, el debate, y ellos quieren que me calle. Lo llevan claro», dijo.