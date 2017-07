Alaska, una arqueóloga "ejemplar"

La cantante y compositora española Olvido Gara (Alaska) ha sido nombrada este miércoles Embajadora de Atapuerca, un título que concede la Fundación Atapuerca y que reconoce la implicación de la conocida artista en el Proyecto Atapuerca. Para Alaska se trata de «un regalazo» que le permite seguir descubriendo su afición oculta: la excavación y la arqueología, informa Ical.

Acompañada de su inseparable Mario Vaquerizo, la conocida cantante y el líder de las Nancys Rubias han llegado a las 11.30 horas hasta los yacimientos de Atapuerca donde fueron recibidos por los tres codirectores de los yacimientos: Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga. La visita, «especial para los cinco», sirvió para reconocer a la cantante y para recordar aquella lejana campaña de excavaciones de 1998 en la que Olvido participó como una más durante un día de trabajo.

«Aquel momento me permitió poder trabajar en mi afición oculta y uno de mis otros sueños», aseveró Alaska, que reconoce que ese momento lo tiene grabado con gran cariño en su memoria. «Hoy llego aquí y no es algo que me toque de rebote», destacó la embajadora de Atapuerca, que agradeció «enormemente» el nombramiento por parte de la Fundación Atapuerca.

Una de las caras más conocidas de la Movida Madrileña de los años 80 se comprometió a «comportarse como una embajadora ejemplar y ser una excavadora ejemplar cuando se hallen los restos de neandertal».