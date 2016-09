El presidente de la Junta reconoció ayer en el pleno de las Cortes que es firme partidario de que Rosa Valdeón conserve el escaño de procuradora y que siga siendo un activo en su entorno, dando respuesta a la pregunta del portavoz socialista, Luis Tudanca. Herrera está dispuesto a asumir el coste político de la permanencia de Valdeón en su escaño, porque considera que ya ha asumido suficientes responsabilidades al dejar sus cargos en la Junta a las 24 de horas de haber triplicado la tasa de alcoholemia en un control de la Guardia Civil.

Las relaciones entre Herrera y Tudanca están rotas. Es algo que viene de atrás, pero que ayer volvimos a ver en una tensa confrontación en las Cortes. El socialista avanzó que llevarán al Congreso el caso Valdeón por las sospechas expresadas por el presidente de que hubo mano negra para empujar la salida de la zamorana y agrandar el caso. Lo enmarcó en las denuncias de su partido sobre presuntos manejos del Ministerio del Interior, en un intento más de alinearse con Pedro Sánchez y su justificación al no rotundo a la abstención a Rajoy. Herrera dijo que Valdeón ya ha asumido suficientes responsabilidades políticas y reprochó a Tudanca no asumir las suyas por los consecutivos fracasos electorales, al tiempo que le vaticinó menos futuro político que el de la exvicepresidenta. Lo que parece un hecho es que si Valdeón no toma la decisión personal de dejar el escaño, este asunto planeará en la vida política regional mucho tiempo, porque la oposición no lo va a dejar y quién más sufrirá personalmente será ella. La política está en un punto en que no distingue vida personal y pública de los actores y este caso lo está demostrando con toda su crudeza.