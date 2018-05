Violencia de género El acusado de matar a su expareja en Burgos llevaba un mes en búsqueda y captura El Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó una orden de detención tras quebrantarse una orden de alejamiento

El presunto autor del asesinato de su expareja en Burgos el pasado tras propinarle «una paliza extremadamente violenta» tenían una orden de «detención inmediata» desde el pasado 26 de marzo —un mes y tres días antes de los hechos— acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que dictó una nueva orden el día 6 de abril en la al expedir una «requisatoria de búsqueda y detención», según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La decisión del titular del juzgado se produjo después de que la víctima formulara el pasado 23 de marzo una nueva denuncia por malos tratos. El Juzgado de guardia procedió entonces la apertura de diligencias y dictó al día siguiente una orden de protección. Horas después, esa medida «se quebrantó presuntamente» cuando ambos fueron reconocidos por una dotación policial dentro del mismo vehículo. Recibida esta actuación, el juzgado acordó el 26 la citada orden de detención.

El TSJ también informó que previamente, en octubre de 2017, la mujer ahora fallecida también presentó una denuncia contra J. D. L. C., colombiano de 36 años, lo que dio lugar a la apertura de diligencias «urgentes». Previo informe del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó auto de sobreseimiento provisional el 23 de noviembre de 2017 ante la decisión de la víctima de acogerse a su derecho a no declarar manifestando «su deseo» de no ser reconocida por el médico forense y rechazando una orden de protección.

18 horas en el quirófano

Silvia P. M, de 34 años, luchó por su vida durante 18 horas en un quirófano del Hospital Universitario de Burgos. Allí llegó en la madrugada del domingo destrozada por la brutal paliza que su expareja le propinó en plena calle del barrio burgalés de Gamonal. Entró en el centro hospitalario hacia las dos de la madrugada con un hilo de vida y hasta las nueve de la noche los médicos trataron de salvarla. No fue posible y falleció como consecuencia de una «brutal paliza, una agresión extremadamente violenta», según indicó a ABC el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz.

La rápida actuación de la Policía Nacional permitió detener al presunto agresor, que se encontraba oculto en una vivienda de la capital burgalesa. El presunto asesino, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado martes, no utilizó arma alguna; la mató a golpes. Una vecina del barrio donde vivía la mujer asesinada, afirmó que los maltratos eran «continuos» y que «estaba cantado que algún día pasaría una desgracia como ésta».