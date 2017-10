Tribunales La justicia declara tránsfugas a los concejales de C's Talavera, que pasan al grupo de no adscritos La duda es si Bermejo y Palacios podrán seguir en el Gobierno municipal percibiendo un salario. El PP y ellos mismos dicen que sí; Ciudadanos, PSOE y Ganemos lo niegan

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha determinado que los concejales de Talavera de la Reina Jonatan Bermejo y Montaña Palacios deben pasar al grupo de no adscritos tras ser expulados de Ciudadanos como consecuencia de su entrada en el Gobierno municipal del PP que dirige Jaime Ramos. Una decisión que será ratificada en el próximo pleno.

El auto avala así la decisión de Ciudadanos de echarles del partido, ya que incumplieron la obligación que tenían como afiliados. Asimismo, como C's solo estaba representado en el Ayuntamiento por estos dos concejales, se acuerda la disolución del grupo. Asimismo condena a Bermejo y Palacios al pago de las costas del proceso.

«Lo que viene a demostrar (la sentencia) es que el PP estaba detrás de esa incitación a los concejales a un claro caso de transfugismo», ha declarado este viernes Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. De Miguel también ha acusado de mentir tanto a Bermejo y Palacios como al alcalde de Ramos porque «habían vendido una sentencia que les daba la razón».

Desde su entrada en el Gobierno municipal, Bermejo lleva las áreas de Empleo y Promoción Económica, Protección Ciudadana y Movilidad, mientras que Palacios es la responsable de Deportes y Juventud.

¿Y ahora qué?

El meollo de la cuestión ahora es si estos dos concejales van a poder seguir percibiendo una remuneración económica por su desempeño. Bermejo asegura que sí. Argumenta que en su día ya renunciaron a la asignación que recibían como grupo municipal, por lo que qué sean no adscritos «poco» va a afectar a sus funciones dentro del equipo de Gobierno.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Ayuntamiento, la popular María Rodríguez, que ha asegurado que la sentencia no influye «en la delegación que el alcalde pueda hacer en cualquiera de los concejales; por lo tanto las áreas delegadas en marzo no sufren variación».

Sin embargo, desde Ciudadanos Orlena de Miguel contrapone: «Cuando pasan a un grupo no adscrito, no pueden recibir remuneración como si fueran parte del partido. No es legal cobrar un sueldo cuando no se tiene grupo municipal».

Desde la oposición de PSOE y Ganemos han pedido al alcalde Ramos que expulse a Bermejo y Palacios del Gobierno municipal. «El alcalde ha apañado una mayoría que no le habían dado las urnas y esto es transfuguismo político», por lo que «corresponde quitarles los sillones y el sueldo», ha manifestado José Gutiérrez, portavoz socialista, quien ha añadido: «Son dos concejales expulsados de su partido que pasarán a ser no adscritos y, por lo tanto, no pueden formar parte de un gobierno».

«Exigimos a los tránsfugas y al PP que dejen de utilizar tretas judiciales para ganar tiempo y mantener esta situación absolutamente antidemocrática y vergonzosa para esta ciudad, disfrazándola de un pacto de gobierno», ha opinado Sonsoles Arnao, portavoz de Ganemos.