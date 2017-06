El juez acusado de prevaricación se defiende: «Volvería a hacer lo mismo»

El juez Fernando Presencia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Talavera de la Reina, defendió su inocencia en el juicio donde se le acusa de prevaricación judicial. «Volvería a hacer lo mismo. Ni a mí ni a otro juez le hubiera cabido otra solución que archivar», afirmó.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha celebró este lunes el juicio contra el magistrado, para quien la fiscalía plantea 15 años de inhabilitación, el pago de una multa de 27.000 euros y la pérdida definitiva del cargo de ostenta.

En cambio, la defensa pide la libre absolución del magistrado y ha conseguido la admisión de dos nuevos testigos, por lo que el juicio continuará el 3 de julio.

El origen del procedimiento tiene que ver con una querella contra J. C. V. presentada a finales de agosto de 2013 por una supuesta estafa en la compraventa de un inmueble. Presencia archivó el procedimiento tras encontrarse dos contratos aportados distintos y «contradictorios», donde «si uno era verdadero, el otro tenía que ser falso», dijo. Procedió al sobreseimiento en un auto oral «al valorar toda la prueba y ver que los indicios apuntaban a una denuncia falsa».

Presencia afirmó que obró conforme a la norma, «valorando en conciencia», y añadió que su convencimiento «no lo puso en duda nadie, ni el querellante». Ha insistido en que el contrato que aportó el querellante tenía «una falsedad de las firmas evidentemente grosera».

Preguntado por el fiscal sobre su relación de «estrecha amistad» con el querellado, J. C. V., Fernando Presencia la negó. Dijo que empezó a «hacer vida social» en Talavera en septiembre de 2013, porque él entonces «no tenía expectativas» de quedarse en esa localidad, pues estaba a la espera de ver el recurso contra su sanción en el Tribunal Supremo, un recurso que no fue atendido, pero que, de haberlo sido, habría supuesto su regreso a la plaza de juez anterior.

Coincidencias

El magistrado negó haber estado «varias veces» en la finca de J. C. V., pero admitió que sí fue a una cacería donde «estaba también el presidente de la Audiencia Provincial», entre otras personalidades. Sin embargo, negó que hiciera un viaje a Marbella con el supuestamente beneficiado de su decisión en el archivo de la querella por estafa: «Coincidimos allí, no fuimos juntos». Respecto a si ha «alternado» en bares de Talavera con J. C. V., también lo negó rotundamente.

Presencia dijo además que el procedimiento contra él empezó «días después» de que él denunciara por corrupción a Ángel Demetrio de la Cruz, fiscal decano de Talavera de la Reina, en junio de 2015.

Entre el resto de testigos que comparecieron ante el tribunal hubo dos letrados de Talavera, que calificaron como «de amistad» la relación entre Presencia y J. C. V.

También declaró el abogado del querellante, quien dijo que le «extrañó» que Presencia les invitara a desistir del procedimiento: «Es la primera vez que me ocurre en mi ejercicio profesional, no es muy normal hacer eso por dar más credibilidad a la firma de un contrato que a la de otro», aseguró.