Fepemta rechaza los cambios en el proyecto del AVE a Talavera

El presidente de la Federación Empresarial de Talavera (Fepemta), José Antonio Arbeloa, ha rechazado la modificación de la línea del proyecto del AVE en Talavera de la Reina(Toledo) que reduciría el recorrido de una hora a media entre Madrid y la ciudad talaverana.

Arbeloa ha asegurado que la Federación ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna y, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestando su malestar por las obras. Además, el presidente de Fepemta se ha comunicado con la consejera de Fomento, Agustina García; con la presidenta del PP autonómico, María Dolores Cospedal; con el alcalde talaverano, Jaime Ramos y, con el portacoz municipal del PSOE, José Gutiérrez.

Arbeloa ha asegurado que el trayecto ferroviario con la capital madrileña en una hora «es mucho tiempo» ya que opina que se tarda lo mismo en otros transportes como en autobús o en coche. Asimismo, el presidente ha asegurado que «la alteración del proyecto del AVE afecta a la posible instalación en Talavera de un nodo logístico, debido a que a las empresas con sede en Madrid no les interesaría instalar sus centros de producción en una zona que esté a más de media hora de sus centros de gestión», según ha publicado EFE.

Además, Arbeloa ha asegurado que la plataforma logística es proyecto «extremadamente importante» para Talavera ya que supondría «un desarrollo para mucho tiempo». Por ello, ha asegurado que harán lo máximo posible para que «Talavera siga siendo la puerta de entrada a Madrid", así como para que se mantenga activo el corredor que históricamente ha unido Mérida con el centro de la península».

Durante la rueda de prensa, el presidente de Fepemta ha pedido a Jaime Ramos que «exprese igualmente su rechazo al nuevo proyecto de Alta Velocidad del Ministerio de Fomento y que esta cuestión se debata en el próximo Pleno municipal», según EFE.

Comenzado el turno de preguntas acerca de la posibilidad de organizar protestas en contra de la modificación del proyecto, Arbeloa no lo ha descartado. No obstante, el presidente ha especificado que estas movilizaciones no dependen únicamente de la institución que preside, sino de las agrupaciones integradas en la Mesa por la Recuperación de Talavera.

Por su parte, el integrante de la patronal en ese colectivo, Javier Gil, ha manifestado que durante los quince primeros días de septiembre, se tiene previsto concertar diversas reuniones para organizar acciones contra el proyecto.