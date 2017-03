El Ayuntamiento de Talavera de la Reina trasladará este jueves a la comisión tripartita de seguimiento de la plataforma logística, que completan Estado y Junta, la necesidad de retomar el planteamiento inicial del año 2008 que proyectaba toda la reserva al norte.

Así lo avanzó el Consistorio en una nota de prensa, tras las 60 alegaciones presentadas por un grupo de vecinos de Talavera la Nueva, entidad de ámbito territorial inferior a municipio, junto a la que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha hecho la reserva de suelo para la implantación de la futura plataforma logística.

Se trata de alrededor de 70 vecinos afectados, regantes y herederos de los antiguos colonos, que se han mostrado en contra de que se destruyan «las parcelas por las que nuestros padres y abuelos llevan más de 60 años luchando y trabajando como auténticos esclavos».

De esa manera lo destacó en declaraciones a los medios de comunicación una de las vecinas, Patrocinio Mayoral, quien aseguró que son partidarios de que se construya la plataforma logística, pero no quieren que se haga «en la tapia de nuestras casas».

«Nuestro pueblo tiene una situación geográfica y una serie de prestaciones por las que merece la pena luchar», señaló Mayoral, quien agregó que en Talavera la Nueva «se vende todo lo que se construye y queremos seguir teniendo la misma calidad de vida».

Asimismo, señaló que en la reunión que mantuvieron hace unos días con el alcalde, Jaime Ramos, éste les ofreció la posibilidad de crear una comisión para decidir dónde implantar el área logística, «pero no es nuestra obligación decirle dónde tiene que ponerla», puesto que «él es el responsable de buscar la mejor ubicación».

La portavoz del equipo de Gobierno de Talavera, María Rodríguez, dijo que el pasado jueves Ramos mantuvo una reunión con los vecinos de la eatim y con su alcalde, Vicente Sánchez, para explicarles el proyecto, que mantenía las directrices técnicas marcadas por la Junta, incluyendo la reserva de suelo al sur de las vías férreas y en la zona más cercana a las viviendas.

Tras escuchar a los vecinos, explicó Rodríguez, Ramos se comprometió a la creación de una comisión mixta con representantes vecinales para darles participación en todo el proceso y mantenerles puntualmente informados de todas las novedades.

Por su parte, Patrocinio Mayotal apostilló ayer: «Estamos dispuestos a todo y, si hay que llegar a Estrasburgo, llegaremos, pero en Talavera la Nueva no se construye la plataforma, no destruyen nuestro patrimonio y nuestro legado porque no queremos los vecinos».

También presentó alegaciones el Grupo Municipal de Ganemos, sumándose así al conjunto de afectados y «entendiendo que estamos en el momento de plantear una reversión de esta situación y estudiar alternativas».

«Rechazo palpable»

De este modo, su portavoz, Sonsoles Arnao, mostró su rechazo a esa reserva de suelo en una zona urbanizable para uso residencial, que forma parte del Plan de Modernización de Regadíos, en la que hay explotaciones ganaderas y donde puede haber perjuicio por la proximidad de un arroyo y un yacimiento arqueológico.

«Creemos que no es el sitio adecuado; el rechazo es palpable y no se puede acometer esta decisión a golpe de decreto y sin contar con los principales afectados, impidiendo el desarrollo natural de Talavera la Nueva», subrayó Arnao, quien afirmó que hay suelo industrial en otras zonas para ese cometido. Por ello, defendió que el Gobierno municipal estudie las alegaciones y explore otras alternativas para plantear «una decisión consensuada».

También los vecinos de la urbanización «El Madroño» tienen previsto presentar alegaciones específicas para los propietarios de viviendas, ya que tienen de plazo hasta el 14 de marzo para hacerlo.