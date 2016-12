Un desconocido agrede a un concejal de Ganemos de Talavera

El concejal y viceportavoz del grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), Miguel Ángel Sánchez, ha denunciado que fue increpado y agredido por un desconocido cuando se encontraba en compañía de su familia en un conocido local de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer el propio Miguel Ángel Sánchez a través de su perfil de la red social Facebook, desde donde ha informado de que la agresión se produjo en la tarde del día de Nochebuena cuando, sin mediar provocación, el individuo se acercó donde se encontraba con su familia para increparlo.

«Empezó a provocarme, a denigrarme, e incluso llegó a grabarme con su teléfono móvil», ha contado el concejal. Acto seguido, según Miguel Ángel Sánchez, «como veía que no conseguía sus objetivos y no cedía a sus provocaciones, me propinó dos puñetazos en la cara».

Sánchez entonces se trasladó al hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera para ser atendido de la presunta agresión y, a continuación, se dirigió a presentar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad.

Para el concejal, esta agresión es fruto de la escalada de «difamaciones, provocaciones e insultos» que ha venido sufriendo a lo largo del año desde sectores muy localizados en la ciudad. A esto se suma, ha explicado Sánchez, las «acusaciones falsas» con las que se le quiso apartar sin éxito de la agrupación de Ganemos Talavera.

En este sentido, ha manifestado que espera que se pongan las «medidas oportunas» por parte de quien corresponda, «antes de que ocurra algún hecho de mayor gravedad» y dado que la escalada de provocaciones «ha seguido su curso».

Si bien, Sánchez ha asegurado que va a continuar con su labor como concejal del Ayuntamiento de Talavera porque «así lo quisieron los ciudadanos», a lo que añade que «las amenazas no van a lograr su objetivo». De hecho, ha reiterado que va a continuar «caminando y viviendo por las calles» de la ciudad, porque cree «en la libertad ante todo». «Es un deber trabajar y pelear por lo que pienso que es justo, y por la Talavera que creo que es posible», ha apuntado.

Sánchez ha querido agradecer además las muestras de apoyo que está recibiendo por parte de sus compañeros de Corporación, y de la atención recibida por las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios médicos de Urgencias del hospital de Talavera, así como las numerosas reacciones que se están produciendo en las redes sociales en contra de esta agresión.

Apoyo del PSOE

De su lado, el PSOE de Talavera y el Grupo Municipal Socialista en particular, mediante un comunicado, han condenado «sin paliativos» la agresión.

Para José Gutiérrez, secretario general y portavoz, no hay que buscar motivos, «porque es de todo punto injustificable que se agreda a un servidor público por el hecho de serlo, y en esto no caben ni diferencias de opiniones ni de carácter político ni ninguna otra».

Gutiérrez ha pedido que se haga todo lo posible para identificar y condenar al agresor, y ha mostrado su solidaridad y todo su apoyo a Miguel Ángel Sánchez, «porque lo sucedido no es algo que le afecte solamente a él, sino a todos los que creemos en la democracia y en el derecho a expresar libremente nuestras opiniones».

Igualmente, ha pedido que los ciudadanos condenen este tipo de actos, «porque se trata de una persona elegida por los ciudadanos, y todos debemos sentir la agresión como propia».