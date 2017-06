Quieren terminar con el festejo Â«arcaico y aberranteÂ» de El Carpio

Una ciudadana de Alicante, Carmen Córdoba, ha presentado este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Toledo135.000 firmas (recogidas a través de la plataforma Change.org) para poner fin a la decapitación de gansos en El Carpio de Tajo, un festejo que considera «arcaico, grotesco y aberrante», ha subrayado.

Según la promotora de esta iniciativa, a la que apoyan plataformas y asociaciones animalistas, entre ellas Gladiadores por la Paz, «es momento de evolucionar, la conciencia y la sensibilidad de este siglo no va con este tipo de festejos», ha explicado.

Para Córdoba esta fiesta que se celebra cada año el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, «viola todos los derechos incluidos en la Declaración de los Derechos del Niño. Lo único que promueve es la violencia, no puede ser el caprichito de unos adultos el querer seguir matando animales o disfrutar con la sangre de ellos, estén vivos o muertos, para el disfrute de personas que no quieren crecer», ha añadido.

Carmen Córdoba lanzó esta campaña el año pasado y ha recogido más firmas de las que esperaba tras haber intentado contactar con el alcalde del municipio, Germán Jiménez (PSOE), quien, ha asegurado, «no se quería poner al teléfono».

«¿Diversión?»

Córdoba no conocía la fiesta. «Tuve que verla y ni la misma gente del pueblo miraba. ¿Dónde está la diversión? Es una vergüenza que no seamos lo suficientemente inteligentes para divertirnos sin maltratar un animal, me da igual que esté muerto o vivo», y ha reconocido que la fiesta puede ser legal, aunque es una «cuestión de conciencias el no practicar este tipo de actividades en los tiempos que corren».

La promotora de esta iniciativa seguirá presionando «porque me parece que es lógico que se acabe, pero no voy a hacer una lucha de fuerzas. Eso va a caer por su propio peso», ha concluido.