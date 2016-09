Investigan una extorsión con un juego erótico a través de «Facebook» en la provincia de Toledo

La Guardia Civil investiga una probable extorsión en la provincia de Toledo a través de «Facebook». Una mujer contacta por medio de esta red social con potenciales víctimas, por lo general hombres, a las que les pregunta si disponen de la aplicación «Skype» para participar en una videollamada.

Una vez que las víctimas han aceptado, la mujer les propone un juego erótico. Ella comienza a desnudarse y los hombres le siguen la corriente. Ellos, sin embargo, desconocen que están siendo grabados. Terminado el episodio, ese mismo día o más tarde les amenazan con distribuir el vídeo, si no pagan cierta cantidad de dinero.

De momento, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil de Toledo (Edite) trabaja sobre las cuatro denuncias que han sido presentadas desde la semana pasada. Tres de ellas se han formulado en el cuartel de Mora y otra más, este mismo lunes, en otro puesto de la provincia que la Guardia Civil no ha querido desvelar para no dar pistas. En algunos casos, las víctimas han pagado el dinero que les pedían los supuestos extorsionadores.

La Guardia Civil aconseja, sin embargo, no desembolsar ninguna cantida de dinero y denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «El hecho de abonar el dinero que piden no asegura que el vídeo no vaya a ser distribuido», afirma una portavoz del Cuerpo.