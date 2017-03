Teresa Busto recuerda que cuando estaba en la universidad «había profesores que decían que qué hacía una mujer en clase» de ingeniería. «No solo me sentí, sino que me hicieron sentir un bicho raro», asegura. Por fortuna, casi cuatro décadas después, la sociedad española ha evolucionado y hoy a nadie le extraña que una mujer quiera ser ingeniera, pero aún siguen siendo una minoría.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ABC se desplaza hasta Airbus Illescas, donde Teresa Busto es directora desde hace cuatro años. Era la primera mujer que lo conseguía dentro de las fábricas que la empresa tiene en España. La jefa de Recursos Humanos de la planta de Illescas, Céline Gimenez, da los datos del incremento de mujeres en puestos de responsabilidad desde que Teresa está al mando: en el comité de dirección, las mujeres han pasado del 17 al 38%; y las jefas de producción, del 0 al 43%.

—¿Sigue teniendo vigencia el Día de la Mujer Trabajadora?

—Teresa Busto. Es necesario. Aunque se piense que la mujer está integrada en el mundo laboral, todavía hay muchas empresas en las que hay techos de cristal. Una doble moral en la que, por un lado, se dice sí porque se supone que tengo que hacerlo; pero luego esto se diluye y las mujeres no acceden a puestos de responsabilidad. Las estadísticas dicen que, en general, las mujeres cobran menos que los hombres estando en el mismo puesto.

—Céline Gimenez. Hoy creo que el enfoque es distinto a cómo se celebraba hace décadas. Ahora no celebramos defender un derecho en particular, sino la igualdad. Recordarlo de vez en cuando merece la pena.

Teresa Busto es la directora de Airbus Illescas desde 2013 - ANA PÉREZ HERRERA

—¿Es partidaria de las cuotas?

—T. B. Sí, totalmente, y le voy a explicar el porqué. Hace diez años, yo no era partidaria, pensaba: «El que más valga, que acceda a los mejores puestos». Pero pasa un año, y siguen sin acceder las mujeres. Pasa otro, y siguen sin acceder. Y al final ves que hay que poner cuotas, porque es la única posibilidad de que accedan.

—C. G. No. Para que una empresa funcione, tenemos que tener a la mejor persona en el mejor sitio. Entiendo que, donde no es tan natural (que haya mujeres), hay que forzar un poco el sistema.

—El hecho de ser mujer, ¿le ha beneficiado o perjudicado en algún momento de su vida profesional?

—T. B. Si lo tengo que poner en una balanza, me ha perjudicado más que beneficiado. Yo accedí a mi primer trabajo hace 35 años y le puedo asegurar que los comienzos no fueron fáciles, porque no querían mujeres en ciertos puestos. Por fortuna, Airbus es una empresa absolutamente increíble, que al principio no te digo que no hubiese estas cosas, pero se ha amoldado a los tiempos de una manera excepcional. Por la empresa no hay ningún problema en el acceso. Ahora bien, como muchos de los puestos de responsabilidad los ocupan hombres, hay esos techos de cristal y hay que ir cambiando esa mentalidad. Hay mucha gente que tiene muchos prejuicios.

—C. G. No es algo que me haya preguntado, lo cual creo que es significativo.

—¿Las mujeres pueden aportar habilidades diferentes a los hombres?

—T. B. Hay habilidades de líder que, por naturaleza, una mujer hace mejor que un hombre. Dentro de esas competencias, hay unas que yo llamo «intratégicas» y que son las de tener motivado a un equipo, y que creo que las tienen más desarrolladas las mujeres.

—C. G. Es una pregunta un poco polémica, porque puede ser discriminatoria. Mi lema es que tienes que ser tú misma.

Céline Gimenez es la jefa de Recursos Humanos de Airbus Illescas - ANA PÉREZ HERRERA

—¿Cree que algunas mujeres son el peor enemigo para lograr una igualdad real?

—T. B. Sí, es verdad. Hay muchas mujeres que quieren igualdad en el trabajo, pero que no quieren igualdad en su casa. En casa el trabajo se debe repartir al 50%. Luego hay una segunda cosa: el nivel de exigencia en las mujeres es enorme en comparación con los hombres. Yo siempre digo: «En tú casa, paridad; en el trabajo, paridad; creételo y no hace falta que sea perfecto».

—C. G. Es una buena pregunta. Creo que no, que el tema va más allá y es de valores de la sociedad, no de una persona que se considera así y que actúa de esta forma. Todos estamos influidos por el contexto.