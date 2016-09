Gustavo Figueroa: «En Bargas se vive muy bien»

Gobierna en Bargas (10.000 habitantes) desde 1999. Siempre ilusionado y comprometido para seguir trabajando por el bienestar de los bargueños, Gustavo Figueroa Cid atiende a ABC en la víspera de la fiestas en honor al Cristo de la Sala.

Diecisiete años como alcalde ¿cuál es el secreto para mantenerse tantos años en el cargo?

No creo que haya una fórmula mágica. Creo que la preocupación por los problemas y tolerancia con todo el mundo para resolverlos, tratar de hacer un equipo con todo el mundo también, no sólo con mi equipo de Gobierno. Prácticamente entre el 70 y el 80 por ciento de los acuerdos los sacamos por unanimidad. No me duelen prendas cuando tengo que echar para atrás algo que yo propongo porque al fin y al cabo estamos aquí para atender a los vecinos y éstos no tienen ideologia muchas veces y hay que resolver los problemas. Con esa preocupación tengo el honor de haber sido respaldado por mayoria durante estos años.

A pesar de su mayoría absoluta ha incluido en la Junta de Gobierno a concejales de otros grupos

Efectivamente, ésta es la quinta mayoría y desde el principio incorporé a los otros grupos políticos y aceptaron y en ese sentido las cosas van mejor, sinceramente.

¿Cómo ha cambiado Bargas en estos años?

Incluso en el «boom» urbanístico que en otros municipios multiplicó la población por dos, tres y cinco, en Bargas no ha sido así. Siempre hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible y como mejor sabíamos. Hemos rechazado muchos planes urbanísticos, más de los que hemos aprobado, y esto nos permite haber tenido un crecimiento estable y que no tengamos problemas urbanísticos excesivamente grandes, aparte del día a día. Siempre he tenido claro que es un tema sostenible y medioambientalmente sostenible. Sinceramente, creo que en Bargas se vive muy bien, y estoy encantado de que tengamos más vecinos. Somos 10.000 censados y creo que hay un 30 por ciento de la población sin censar, por su cercanía a Toledo e incluso a Madrid, pero los servicios se los damos a todos.

¿Qué proyectos tiene en mente que no haya realizado aún?

Los proyectos no se acaban nunca. Estamos ahora en un proyecto apasionante. El Plan de Ordenación Municipal (POM). Era el momento de hacerlo ya desde hace unos años. Está en exposición pública, ahora inicial y como cualquier POM estamos muy empeñados todos en que Bargas a corto o medio plazo (15 años o 20 años) esté en vigor y Bargas tenga mejores infraestructuras, una mejores conexiones con las vías que nos circundan, medioambientalmente hacer que despeguemos todavía más, un plan de ordenación verde con carriles bici, interconexión de las 11 urbanizaciones con el casco urbano que siempre me ha preocupado. En definitiva, unas nuevas infraestructuras que va a permitir, junto al desarrollo industrial o agrícola, hacer un Bargas mejor.

Y el empleo, ¿cómo ha afrontado Bargas estos años de crisis?

La crisis profunda que hemos tenido y que todavía colea desgraciadamente ha complicado la creación de empleo estable desde la industria y los empresarios que son fundamentalmente los que deben tirar del carro con la ayuda de la administración. Pero es verdad que en la última legisltura y en lo que llevamos de ésta, no hemos dejado como administración local de crear planes para mayores, jóvenes o mujeres. En ese sentido son cientos y cientos de familias a las que hemos conseguido darle un empleo, precario, pero al menos una ayuda para salir adelante.

Las fiestas en honor al Cristo de la Sala son de gran tradición cultural ¿que han programado para no defraudar a los bargueños?

-De todo un poco. Es verdad que las fiestas para Bargas y para la comarca con un referente todos los años. Siempre he considerado que las fiestas deben entenderse como un servicio público. Incluso a pesar de los recortes de los últimos años hemos mantenido unas fiestas más que dignas. Es un servicio público porque hay crisis económica y para mucha gente son casi su única distracción o diversión una vez al año. Por lo tanto en el Ayuntamiento estamos obligados a justificar también la actividad económica. Las fiestas son de todos y yo procuro que haya yuna participación mayoritaria y se logra de una forma clara y sencilla. Son actividades lúdicas, verbenas, toros, encierros, actividades culturales y gastronómicas, musicales, deportivas. Procuramos que sean unas fiestas plurales para todo el mundo, que participen el mayor número de personas, y básicamente lo logramos.

También tienen una importante vertiente religiosa

Para nosotros la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala es vital y tiene un pilar esencial en las fiestas por la procesión del día 18. Recoge el sentir de prácticamente todos los bargueños y bargueñas. Dos mil mujeres ataviadas con el traje salen a la calle alrededor del Cristo, que hacen que las fiestas de Bargas sean distintas. La procesión es de Interés Turístico Regional desde el año 2004, y de forma muy justa. Tenemos un presupuesto para las fiestas de todo el año de 250.000 euros (Reyes, carnavales, etc..), un 50 por ciento menos de lo que tuvimos en su momento y defiendo siempre que el ayuntamiento esta obligado a hacerlas y que cada vez sean más participativas.