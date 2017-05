Dolores Redondo: «Las bibliotecas pueden salvar el panorama lector en el país»

La escritora Dolores Redondo (San Sebastián, 1969), ganadora del Premio Planeta 2016, ha acudido este viernes a la localidad de Dosbarrios para participar en el XIX encuentro de clubes de lectura de la provincia.

Unas 600 mujeres, pertenecientes a clubes de lectura de 33 municipios, esperaban impacientes, libro en mano, a la autora, quien después de su intervención firmó ejemplares y las acompañó a Ocaña en una cena organizada por «El libro de los clubes», la asociación provincial que preside Mercedes Regidor.

Redondo ha confesado a ABC que las mujeres «son las que sostienen el hilo lector de nuestro país. Tengo un gran compromiso con los clubes de lectura. El pregón en la Feria del Libro de Sevilla lo dediqué al fomento de la lectura y rompí una lanza por la lectura temprana y por fomentar la imaginación en los niños, pero también por los clubes de lectura, que están sosteniendo ahora mismo la red de lectores en nuestro país. Aparte de los clubes como los de las bibliotecas, los hay virtuales, gente que se mueve por Facebook, Twitter, hasta grupos de lectores por WhatssApp. Estoy muy comprometida y me reúno a menudo con estos grupos, me doy un baño de gente, es muy intenso y muy bonito para el autor».

La escritora ha invitado a todos los autores que puedan y que quieran a que participen en este tipo de actos, «aunque hay quien opina que son lectores que leen de la red de bibliotecas y no es un comprador de tu libro, pero hay que entender que un lector cuando se enamora de un libro termina por comprarlo. Las bibliotecas son las que pueden salvar el panorama lector en nuestro país, ellas sí que tienen que nutrirse de libros y tienen que comprarlos». Y ha animado a las administraciones a que inviertan más en novedades, a nutrir de fondos a las bibliotecas para que puedan alimentar a estos clubes de lectores y a gente muy interesada en leer.

El regreso de Amaia Salazar

Dolores Redondo está inmersa en una nueva novela. «Sí, estoy escribiendo pero no voy a adelantar nada, es pronto, no hace ni seis meses que se publicó el Premio Planeta», ha dicho a este diario. Lo que sí ha confirmado es el regreso de la inspectora Salazar, la protagonista de la trilogía del Baztán. «Habrá más historias», adelantó.

En este momento están adaptando los guiones de «El Legado de los huesos» y «Ofrenda a la tormenta» y de la adaptación del Premio Planeta, «Todo esto te daré», se encargará la escritora. «Voy a estar mucho más cerca, más implicada. Me ha gustado mucho el mundo del cine y doy las gracias a Fernando González Molina que me ha tenido muy cerca durante la grabación de «El guardián invisible» y me ha contagiado el gusto por el cine, que no tiene nada que ver con la literatura y ha sido una experiencia muy especial», concluyó.

El alcalde de Dosbarrios, Francisco Fernández, y la diputada provincial Ana María Gómez, ha acompañado a la autora.