Page votó junto a su madre en las primarias del PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha votado este domingo en la sede de este partido en Toledo para las Primarias, proceso de elección interna en el que los militantes debían decantarse entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Page coincidió con Gregoria Sánchez, su madre (en la imagen), en la puerta de la sede socialista, donde le preguntó si ya había votado. El presidente regional no tenía previsto desplazarse por la noche a la sede de Ferraz para seguir los comicios y, en este sentido, dijo que que «lo vamos a celebrar o lamentar aquí», en clara alusión a su nivel de alegría dependiendo de quién ganara las primarias, proceso en el que él se ha decantado claramente a favor de Susana Díaz. En una entrevista concedida a ABC por el secretario de Organización del PSOE en la región, Jesús Fernández Vaquero, este asegura que «las primarias no van a condicionar el futuro del Gobierno de García-Page», aunque también reconoce que «si gana Sánchez, la posición de Emiliano no es mejor que si gana Susana Díaz, no le voy a engañar».