Natalia Tutor: «Sí, hay vida más allá de la política»

No le gusta hablar de política, que en su caso es mirar al pasado. Como norma general, y lo cumple a rajatabla, no se presta a entrevistas sobre su anterior actividad. Dice que es una etapa pasada, en la que estuvo doce años, tres legislaturas, con dedicación plena, llegando al ser la portavoz municipal con el PP y diputada regional en la etapa de José Manuel Molina.

Natalia Tutor de Ureta, a quienes muchos auguraban un brillante provenir en la política, está hoy alejada y lo suficientemente mentalizada de que eso pasó y no volverá. Tampoco le gusta que la identifiquen con su pasado, con lo cual, inevitablemente, nos lleva a su terreno actual: el teatro y su consulta de psicología, además de ser licenciada en Derecho. Casada y madre de dos hijos, la felicidad, por el brillo que denotan los ojos cuando alguien está pleno por dentro, es la que transmite ahora Natalia desde lejos. Vive en la toledana urbanización Valparaíso, donde actuará esta tarde (17,30 horas, en la iglesia parroquial), y afirma que en política también puede haber amistad.

-¿A qué se dedica usted ahora?

-Por supuesto, no tengo mono de lo que hacía antes. La crisis económica ha traído problemas a los españoles, pero también nos ha obligado a soñar con lo que queríamos ser de mayor. Yo sufrí en 2011 un cambio drástico en mi vida y ello te puede llevar al pesimismo o a soñar. Yo opté por soñar y volver a los sueños que había tenido desde más joven, y la Psicología y el teatro figuraban en esos sueños. Creo que elegí el buen camino al escoger algo que me gustaba y apasionaba. En mi consulta de Psicología acompaño a gente en determinados momentos de la vida. A veces aprendo con ellos. Es un lujo, pues la gente te abre un trocito de su alma durante una etapa y tú les sirves de ayuda. También he vuelto al teatro, que antes hacía y que tuve que dejar. Además, realizo talleres para madres, comunicación entre padres e hijos, colaboro con la Universidad de Castilla la Mancha con cursos de oratoria, todo lo relacionado con la comunicación, que era lo que antes más hacía.

-¿Qué es eso de acompañamiento cuando habla de sus pacientes?

-Es una expresión que utilizo de manera personal. Creo que la persona que llega posee los mismos recursos, lo que sucede es que a veces no lo hacemos, desconectamos o no lo sabemos hacer. Y digo acompañamiento porque la labor de un psicólogo es acompañar a la persona que viene a la consulta fastidiada. Nosotros no curamos, acompañamos a las personas para que recuperen y conecten sus facultades, que, por ciertas razones, han perdido o dejado de utilizar.

-Mucha gente ignora su faceta como actriz…

-Sí, quizá porque en estos cinco últimos años me he dedicado más a esta faceta. La otra vez, con esta misma compañía estuve trabajando varios años en una sala de Madrid. Parte de mi familia tiene relación con el teatro, pero no se la relaciona con una profesión segura desde el punto de vista laboral. Cuando me surgió la oportunidad de hacer teatro, me hicieron un regalo.

-¿Tiene mucho trabajo?

-Sí, no me quejo. Sobre todo, porque estoy muy a gusto con lo que hago y aprendo mucho de los demás, de lo que hago.

-Pero si a usted no la hubiesen cortado alas, habría seguido con su carrera, que era brillante…

-Pero nos seguimos moviendo en el terreno de la hipótesis. Y si, pero y si…; lo mejor es saber sacar en todo momento lo más positivo que nos ofrece la vida. Ésta es suficientemente rica y generosa. Estoy muy contenta con mi etapa anterior y también lo estoy con mi etapa de ahora. Lo bueno es saber aprovechar las oportunidades, me siento una privilegiada a día de hoy. Tengo trabajo y hago lo que me gusta, por hacer trabajo de teatro como profesional, por poder «acompañar» en mi consulta a gente que necesita una mano, una ayuda. Insisto, soy una privilegiada por haber podido volver a empezar pasados los treinta.

-¿Hay vida más allá de la política?

-Sí, después de mis doce años de dedicación exclusiva a la política, sí, hay vida. Siempre hay vida más allá…, conste que no me quejo de mi vida anterior. Conocí a gente estupenda, conocí mi ciudad, mi provincia, hice amigos.

-¿También amigos?

-Sí, también amigos, pero amigos de verdad, de los que podemos contar solo con los dedos de una mano. La amistad no es cuestión de espacios, es cuestión de personas

-Y el detalle de colaborar ahora con su parroquia con una obra de teatro…

-Surgió la oportunidad hablando con el párroco, José María Gómez Jané. Conocí que este año no había ese belén grande y gigante, y se habló de la posibilidad de llevar a cabo alguna representación en Navidad en los salones parroquiales. Al haber un vacío y enterarse el párroco de que yo formaba parte de una compañía de teatro profesional, me lo propuso y aquí estamos. El 23 de diciembre tuvimos una representación para adultos y este 2 de enero escenificaremos la obra titulada «A este belén le falta algo», de Jorge Blanco Villena y dirigida a un público infantil, con la compañía «El retablo en el espejo. Producciones». Lo hacemos entre Merche Ramos y yo, se cobrará un donativo de tres euros, y uno de ellos irá destinado a Cáritas Parroquial.