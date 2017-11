Cayetana Guillén, «Martirio» y Pou, premiados en el festival CiBRA de Toledo Broche de oro a diez días de cine

EFE

@abc_toledo TOLEDO 26/11/2017 21:50h Actualizado: 26/11/2017 21:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Adiós a Cibra, el festival de cine que salió de la luna

Los actores Cayetana Guillén Cuervo, Josep Maria Pou y Javier Gutiérrez, y la cantante María Isabel Quiñones, «Martirio», han recibido este domingo lospremios en el Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, que ha cerrado su IX edición tras diez días de intensa actividad. Antes de la gala que ha puesto el broche final al CiBRA 2017, Guillén Cuervo y «Martirio» han expresado su satisfacción por recibir el premio «Alice Guy», en memoria de la pionera directora francesa de cine (1873-1968) y que se otorga a figuras que ensalzan el talento y la lucha por la igualdad de derechos.

En declaraciones a los periodistas, Cayetana Guillén Cuervo ha señalado que siempre es «algo maravilloso» recibir un premio, porque significa «que has sabido transmitir lo que pretendes con tu trabajo». Ha subrayado que el hecho de que «un grupo de personas con criterio decida que tu trayectoria merece un reconocimiento, a mí me emociona mucho» y ha resaltado que el CiBRA es un festival del cine y la palabra y, en concreto, el premio «Alice Guy» visibiliza el trabajo y aportación de las mujeres. Por su parte, «Martirio» ha admitido sentirse «muy honrada» por recibir un premio que ha hecho extensivo «a todas las mujeres que persiguen su sueño» y que persisten en «reivindicar el papel de las mujeres», que ha considerado «imprescindible» en la vida y, en particular, el arte.

Martirio

En anteriores ediciones, el premio «Alice Guy» lo han recibido la cantante y actriz Ana Belén, la periodista Ana Pastor, la actriz Marisa Paredes, la escritora Dulce Chacón, la pedagoga Victoria Subirana o la directora Isabel Coixet, entre otras.

Por su parte, el actor Josep Maria Pou, que ha recibido uno de los premios «Toledo de Cine», ha señalado a los periodistas la «sorpresa enorme» que tuvo al recibir una llamada desde Toledo, ciudad en la que ha actuado en numerosas ocasiones, la última vez en 2016 y en el mismo escenario -el Palacio de Congresos El Greco- en el que ha recibido hoy el galardón.

Pou ha agradecido que haya personas que se reúnan «y piensen que eres merecedor de un premio», mientras que otro de los premiados, el actor Javier Gutiérrez, ha recalcado la intensa relación que mantienen el cine y los actores con la palabra, los guiones y el texto.

También asistió a la clausura de CiBRA la actriz y autora toledana Mabel Lozano, que ha hablado del libro que ha presentado esta semana en Madrid, «El Proxeneta», que cuenta la historia real de «uno de los grandes proxenetas españoles», condenado y sentenciado y que después de cumplir cárcel en Herrera de la Mancha «quería contar su historia» y contactó con Lozano.

El libro, narrado en primera persona, aporta «una dimensión brutal de lo que es la trata, la trata y la prostitución que van de la mano», ha dicho Mabel Lozano a los periodistas.

A la gala de clausura han asistido, entre otros, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa.

El Festival CiBRA está apoyado por el Gobierno autonómico y la Diputación de Toledo, además de los Ayuntamientos de Toledo y el del municipio toledano de La Puebla de Montalbán.